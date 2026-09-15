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▲小A辣（如圖）整形前嫩照曝光。（圖／小A辣IG@ala780705）

NBA布魯克林籃網當家球星小波特（Michael Porter Jr.）近日在podcast中坦承2023年訪台期間，與網紅小A辣（黃唯恩）發生一夜情，更直言對方「外型完全是我的菜」。小A辣雖然是男兒身，但在2018年砸下200萬整形之後，2020年更前往泰國接受性別重置手術，從生理男性正式轉變為女性，甚至代表台灣參加跨性別選美，小A辣公開整形前的照片，頂著斜瀏海自拍，清純模樣也引發熱議，驚呼：「根本國中妹仔」、「其實我覺得前後差距並不大耶～」小A辣因整形、變性手術花費不少錢，日前她接受黑男訪問時，透露全身上下都做醫美，加起來至少超過300多萬，光臉部就花了100多萬。事實上，小A辣曾PO出整形前的照片，坦言自己「唯一沒有變的就是聲音了」，這幾年進行包括降髮際線手術、豐額手術、雙眼皮手術、豐臀隆乳等樣樣來，她也表示如果遇到不好的醫生，就有可能造成整形失敗甚至死在手術台上，但小A辣為了變美直呼「自己喜歡現在的樣子，不後悔。」而整形前的嫩照曝光後，也立刻引起網友熱議，只見小A辣頂著一頭長髮、斜瀏海自拍，雖前後對比有些差異，但清純模樣也讓網友驚呼：「根本國中妹仔」、「其實我覺得前後差距並不大耶～不管怎麼樣A辣姊姊都是我心目中的女神」、「超美的！非常成功，比女人還女人」、「以前還是現在都很喜歡」、「自己喜歡的樣子就是最美的～」事實上，小A辣不僅從生理男性正式轉變為女性，她還曾代表台灣到泰國參加跨性別選美，展現自信魅力，甚至還以「評審」的身分，受邀參加泰國最頂級的 Miss Grand 港澳賽區選美比賽，與來自世界各地的佳麗交流。不過小A辣也宣布「明年，也是我人生中最後一次參加國際選美比賽。」近日，NBA球星小波特在podcast中坦承2023年訪台期間，與小A辣發生一夜情，透露第一眼覺得她長得很好看，「外型完全是我的菜」，不過小波特表示自己不知道小A辣是跨性別女性。對此，小A辣則PO影片嗆小波特是大騙子，「我都還沒講你，你就先講我，你真的爛透了！」強調完整經過近日即將公開。