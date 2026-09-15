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勝隊 比數 敗隊 勝投 敗投 救援成功 芝加哥白襪 7 - 3 克里夫蘭守護者 Sean Burke Gavin Williams — 洛杉磯道奇 4 - 1 辛辛那提紅人 Tarik Skubal Nick Lodolo — 底特律老虎 6 - 5 多倫多藍鳥 Tyler Kinley Louie Varland Kenley Jansen 巴爾的摩金鶯 2 - 1 紐約大都會 Yennier Cano Dedniel Nunez Rico Garcia 芝加哥小熊 7 - 3 亞特蘭大勇士 David Peterson Reynaldo Lopez — 聖路易紅雀 2 - 1 舊金山巨人 Quinn Mathews Landen Roupp Riley O'Brien 9/16 MLB焦點賽程預告（台灣時間）



比賽時間 (AM) 客隊 主隊 預定先發投手 (客 vs 主) 06:40 奧克蘭運動家 坦帕灣光芒 Jack Perkins vs Griffin Jax 06:40 芝加哥白襪 克里夫蘭守護者 Davis Martin vs Foster Griffin 06:40 洛杉磯道奇 辛辛那提紅人 山本由伸 vs Rhett Lowder 06:40 密爾瓦基釀酒人 匹茲堡海盜 Jacob Misiorowski vs Lake Bachar 06:45 費城費城人 華盛頓國民 Cristopher Sanchez vs Jackson Kent 07:07 底特律老虎 多倫多藍鳥 Drew Anderson vs 未定 07:10 巴爾的摩金鶯 紐約大都會 Shane Baz vs Sean Manaea 07:40 亞特蘭大勇士 芝加哥小熊 Martin Perez vs Kevin Gausman 07:40 紐約洋基 明尼蘇達雙城 Max Fried vs Bailey Ober 07:45 舊金山巨人 聖路易紅雀 Blade Tidwell vs Andre Pallante 08:05 波士頓紅襪 德州遊騎兵 Patrick Sandoval vs Cody Bradford 08:10 堪薩斯皇家 休士頓太空人 Michael Wacha vs Hunter Brown 08:40 聖地牙哥教士 科羅拉多洛磯 Walker Buehler vs Ryan Feltner 09:38 西雅圖水手 洛杉磯天使 Logan Gilbert vs Ryan Johnson 09:40 邁阿密馬林魚 亞利桑那響尾蛇 Janson Junk vs Michael Soroka



美國職棒大聯盟（MLB）2026年9月15日賽事，洛杉磯道奇隊靠著先發投手史庫柏（Tarik Skubal）的好投與打線適時開轟，以4：1擊敗辛辛那提紅人隊，正式鎖定連續14年闖進季後賽的輝煌成就。另一場焦點戰役中，底特律老虎隊與多倫多藍鳥隊上演打擊拉鋸戰，效力於老虎隊的台灣好手「怪力男」李灝宇先發出賽，雖然4打數未敲出安打，但9局上靠著對手失誤上壘，並幫助球隊後續攻下關鍵超前分，老虎隊終場以6：5驚險勝出。前一日慘遭馬林魚逆轉的道奇隊迅速重整旗鼓。此役面對紅人隊，道奇打線靠著塔克（Kyle Tucker）與赫南德茲（Teoscar Hernandez）各敲出一記全壘打建立領先優勢。先發左投史庫柏展現頂級壓制力，前5局力保不失分，最終率隊以4比1力克紅人隊。這場勝利讓道奇隊正式拿下季後賽門票，達成連續14個賽季晉級季後賽的壯舉。底特律老虎隊作客多倫多藍鳥隊的比賽戰況高潮迭起。藍鳥隊首局靠著安打與暴投先馳得點拿下2分；老虎隊則在7局上一舉爆發，狄恩格勒（Dillon Dingler）、克拉克（Max Clark）與托克爾森（Spencer Torkelson）接連敲出長打灌進4分逆轉。雖然藍鳥隊日籍重砲岡本和真在7局下回敬一發3分砲（個人本季第33轟），一度將比數反超為5：4，但老虎隊在8局上追平比分，並在9局上靠麥金斯崔（Zach McKinstry）藉投手失誤跑回關鍵第6分，終場老虎以6：5力克藍鳥。台灣選手李灝宇此役先發出賽，先後擔任三壘手與二壘手，全場4個打數未敲出安打，吞下1次三振：第1打席（3局上）： 纏鬥至滿球數後遭到三振。第2打席（6局上）： 擊出右外野高飛球出局。第3打席（7局上）： 擊出初速達105.9英里的左外野強勁平飛球，可惜遭到接殺。第4打席（9局上）： 擊出一壘方向滾地球，造成藍鳥投手瓦蘭德（Louie Varland）發生守備失誤上壘，並成功護送隊友攻下超前分。賽後李灝宇的打擊率微幅下滑至.255，上壘率為.315，長打率為.408。