美國職棒大聯盟（MLB）2026年9月15日賽事，洛杉磯道奇隊靠著先發投手史庫柏（Tarik Skubal）的好投與打線適時開轟，以4：1擊敗辛辛那提紅人隊，正式鎖定連續14年闖進季後賽的輝煌成就。另一場焦點戰役中，底特律老虎隊與多倫多藍鳥隊上演打擊拉鋸戰，效力於老虎隊的台灣好手「怪力男」李灝宇先發出賽，雖然4打數未敲出安打，但9局上靠著對手失誤上壘，並幫助球隊後續攻下關鍵超前分，老虎隊終場以6：5驚險勝出。
史庫柏優質先發封鎖紅人 道奇連14年挺進季後賽
前一日慘遭馬林魚逆轉的道奇隊迅速重整旗鼓。此役面對紅人隊，道奇打線靠著塔克（Kyle Tucker）與赫南德茲（Teoscar Hernandez）各敲出一記全壘打建立領先優勢。先發左投史庫柏展現頂級壓制力，前5局力保不失分，最終率隊以4比1力克紅人隊。
這場勝利讓道奇隊正式拿下季後賽門票，達成連續14個賽季晉級季後賽的壯舉。
老虎6：5險勝藍鳥 李灝宇4支0靠對手失誤上壘
底特律老虎隊作客多倫多藍鳥隊的比賽戰況高潮迭起。藍鳥隊首局靠著安打與暴投先馳得點拿下2分；老虎隊則在7局上一舉爆發，狄恩格勒（Dillon Dingler）、克拉克（Max Clark）與托克爾森（Spencer Torkelson）接連敲出長打灌進4分逆轉。
雖然藍鳥隊日籍重砲岡本和真在7局下回敬一發3分砲（個人本季第33轟），一度將比數反超為5：4，但老虎隊在8局上追平比分，並在9局上靠麥金斯崔（Zach McKinstry）藉投手失誤跑回關鍵第6分，終場老虎以6：5力克藍鳥。
台灣選手李灝宇此役先發出賽，先後擔任三壘手與二壘手，全場4個打數未敲出安打，吞下1次三振：
第1打席（3局上）： 纏鬥至滿球數後遭到三振。
第2打席（6局上）： 擊出右外野高飛球出局。
第3打席（7局上）： 擊出初速達105.9英里的左外野強勁平飛球，可惜遭到接殺。
第4打席（9局上）： 擊出一壘方向滾地球，造成藍鳥投手瓦蘭德（Louie Varland）發生守備失誤上壘，並成功護送隊友攻下超前分。
賽後李灝宇的打擊率微幅下滑至.255，上壘率為.315，長打率為.408。
9/15 MLB已完賽戰果
9/16 MLB焦點賽程預告（台灣時間）
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前一日慘遭馬林魚逆轉的道奇隊迅速重整旗鼓。此役面對紅人隊，道奇打線靠著塔克（Kyle Tucker）與赫南德茲（Teoscar Hernandez）各敲出一記全壘打建立領先優勢。先發左投史庫柏展現頂級壓制力，前5局力保不失分，最終率隊以4比1力克紅人隊。
這場勝利讓道奇隊正式拿下季後賽門票，達成連續14個賽季晉級季後賽的壯舉。
老虎6：5險勝藍鳥 李灝宇4支0靠對手失誤上壘
底特律老虎隊作客多倫多藍鳥隊的比賽戰況高潮迭起。藍鳥隊首局靠著安打與暴投先馳得點拿下2分；老虎隊則在7局上一舉爆發，狄恩格勒（Dillon Dingler）、克拉克（Max Clark）與托克爾森（Spencer Torkelson）接連敲出長打灌進4分逆轉。
雖然藍鳥隊日籍重砲岡本和真在7局下回敬一發3分砲（個人本季第33轟），一度將比數反超為5：4，但老虎隊在8局上追平比分，並在9局上靠麥金斯崔（Zach McKinstry）藉投手失誤跑回關鍵第6分，終場老虎以6：5力克藍鳥。
台灣選手李灝宇此役先發出賽，先後擔任三壘手與二壘手，全場4個打數未敲出安打，吞下1次三振：
第1打席（3局上）： 纏鬥至滿球數後遭到三振。
第2打席（6局上）： 擊出右外野高飛球出局。
第3打席（7局上）： 擊出初速達105.9英里的左外野強勁平飛球，可惜遭到接殺。
第4打席（9局上）： 擊出一壘方向滾地球，造成藍鳥投手瓦蘭德（Louie Varland）發生守備失誤上壘，並成功護送隊友攻下超前分。
賽後李灝宇的打擊率微幅下滑至.255，上壘率為.315，長打率為.408。
9/15 MLB已完賽戰果
|勝隊
|比數
|敗隊
|勝投
|敗投
|救援成功
|芝加哥白襪
|7 - 3
|克里夫蘭守護者
|Sean Burke
|Gavin Williams
|—
|洛杉磯道奇
|4 - 1
|辛辛那提紅人
|Tarik Skubal
|Nick Lodolo
|—
|底特律老虎
|6 - 5
|多倫多藍鳥
|Tyler Kinley
|Louie Varland
|Kenley Jansen
|巴爾的摩金鶯
|2 - 1
|紐約大都會
|Yennier Cano
|Dedniel Nunez
|Rico Garcia
|芝加哥小熊
|7 - 3
|亞特蘭大勇士
|David Peterson
|Reynaldo Lopez
|—
|聖路易紅雀
|2 - 1
|舊金山巨人
|Quinn Mathews
|Landen Roupp
|Riley O'Brien
|比賽時間 (AM)
|客隊
|主隊
|預定先發投手 (客 vs 主)
|06:40
|奧克蘭運動家
|坦帕灣光芒
|Jack Perkins vs Griffin Jax
|06:40
|芝加哥白襪
|克里夫蘭守護者
|Davis Martin vs Foster Griffin
|06:40
|洛杉磯道奇
|辛辛那提紅人
|山本由伸 vs Rhett Lowder
|06:40
|密爾瓦基釀酒人
|匹茲堡海盜
|Jacob Misiorowski vs Lake Bachar
|06:45
|費城費城人
|華盛頓國民
|Cristopher Sanchez vs Jackson Kent
|07:07
|底特律老虎
|多倫多藍鳥
|Drew Anderson vs 未定
|07:10
|巴爾的摩金鶯
|紐約大都會
|Shane Baz vs Sean Manaea
|07:40
|亞特蘭大勇士
|芝加哥小熊
|Martin Perez vs Kevin Gausman
|07:40
|紐約洋基
|明尼蘇達雙城
|Max Fried vs Bailey Ober
|07:45
|舊金山巨人
|聖路易紅雀
|Blade Tidwell vs Andre Pallante
|08:05
|波士頓紅襪
|德州遊騎兵
|Patrick Sandoval vs Cody Bradford
|08:10
|堪薩斯皇家
|休士頓太空人
|Michael Wacha vs Hunter Brown
|08:40
|聖地牙哥教士
|科羅拉多洛磯
|Walker Buehler vs Ryan Feltner
|09:38
|西雅圖水手
|洛杉磯天使
|Logan Gilbert vs Ryan Johnson
|09:40
|邁阿密馬林魚
|亞利桑那響尾蛇
|Janson Junk vs Michael Soroka