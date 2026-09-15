開車在新加坡街頭穿梭，原本看似普通，28歲的馬來西亞男子Ong Kak Seng，卻把車子變成詐騙集團的「行動發射站」，載著稱為「簡訊廣播器」（SMS blaster）的非法無線電通訊設備，四處發送釣魚簡訊，最終遭法院判刑。
每天開車10小時「撒網」
根據星媒《CNA》報導，Ong背負約8萬馬來西亞令吉的債務，2025年，有人向他提供一份日薪1000馬來西亞令吉的工作，只須他在新加坡開車，每天在不同地區、繞行約10至12小時即可。
他起初以為自己只是幫人發送博弈廣告，但實際上，車內卻藏著一台「簡訊廣播器」，這種設備能模擬行動網路基地台，向附近大量手機發送訊息。當地警方調查後發現，這台設備曾讓3.1萬支手機進入涵蓋範圍，並成功發送超過1萬則的WhatsApp釣魚訊息，誘導收件人點擊假網站、交出WhatsApp登入資料，讓詐騙集團有機會進一步控制受害者帳號。
明知是在詐騙 他還是繼續開車
更離奇的是，Ong其實很快就知道，這並不是普通的廣告發送工作，但因為急需錢來還債，酬勞是他在大馬當合法司機收入的快10 倍，所以選擇睜一隻眼閉一隻眼。
可笑的是，有一天他開車去姊姊家，發現姊姊可能也會收到車上設備發送的釣魚簡訊，還提醒對方不要點擊相關連結，而不是馬上停止替詐騙集團工作。
做了1個月後落網 被罰款還得吃牢飯
報導指出，Ong從2025年10月13日開始替詐騙集團工作，持續約1個月後，於去年11月18日落網，車上設備都被查扣。經過將近1年審理，新加坡法院於本月14日判處他1年9個月徒刑，另處1500元星幣罰款。
當初拿來還債的高薪工作，最後換來的，是1年9個月的牢獄之災，這起案件也凸顯詐騙手法變得更加「移動化」，犯罪集團無須固定在某個地點大量發送訊息，只要把設備裝上車，就能在城市中不斷移動，接觸不同區域的潛在受害者。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據星媒《CNA》報導，Ong背負約8萬馬來西亞令吉的債務，2025年，有人向他提供一份日薪1000馬來西亞令吉的工作，只須他在新加坡開車，每天在不同地區、繞行約10至12小時即可。
他起初以為自己只是幫人發送博弈廣告，但實際上，車內卻藏著一台「簡訊廣播器」，這種設備能模擬行動網路基地台，向附近大量手機發送訊息。當地警方調查後發現，這台設備曾讓3.1萬支手機進入涵蓋範圍，並成功發送超過1萬則的WhatsApp釣魚訊息，誘導收件人點擊假網站、交出WhatsApp登入資料，讓詐騙集團有機會進一步控制受害者帳號。
明知是在詐騙 他還是繼續開車
更離奇的是，Ong其實很快就知道，這並不是普通的廣告發送工作，但因為急需錢來還債，酬勞是他在大馬當合法司機收入的快10 倍，所以選擇睜一隻眼閉一隻眼。
可笑的是，有一天他開車去姊姊家，發現姊姊可能也會收到車上設備發送的釣魚簡訊，還提醒對方不要點擊相關連結，而不是馬上停止替詐騙集團工作。
做了1個月後落網 被罰款還得吃牢飯
報導指出，Ong從2025年10月13日開始替詐騙集團工作，持續約1個月後，於去年11月18日落網，車上設備都被查扣。經過將近1年審理，新加坡法院於本月14日判處他1年9個月徒刑，另處1500元星幣罰款。
當初拿來還債的高薪工作，最後換來的，是1年9個月的牢獄之災，這起案件也凸顯詐騙手法變得更加「移動化」，犯罪集團無須固定在某個地點大量發送訊息，只要把設備裝上車，就能在城市中不斷移動，接觸不同區域的潛在受害者。