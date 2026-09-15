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▲中國「國務院關於出境入境管理的規定」今（15）日正式施行，陸委會副主委沈有忠示警5類人赴中要當心。（圖／記者呂炯昌攝）

中國「國務院關於出境入境管理的規定」今（15）日正式施行，大陸委員會副主委沈有忠在會中強烈示警，直指新規大幅擴張國安管制範疇，恐讓特定族群面臨「進得去、出不來」威脅，特別點名5大類高風險人員，赴中國前必須嚴加評估人身與資訊安全。而海基會也針對要赴中之民眾呼籲要有3大準備，包含非必要的電子檔案、敏感文件與歷史紀錄等，應避免隨身攜帶。此次新規最值得警惕之處，在於擴大了科技管制與國安邊界的模糊地帶，像是中國可以透過更多的行政程序來接觸、取得、查核個人電子資料，也提高電子資料變成出入境審查或未來風險的可能性，另還包含法律不確定性的風險、高風險地區管理機制所帶來的挑戰與國家安全概念的擴張。沈有忠分析，新政策導致國人擔心「難道赴中真會出不來？」，第一是務必做好行前的風險評估，出發前應主動掌握中國大陸的最新法律體系，隨時比對台灣政府發布的最新旅遊安全指引，同時審視自身的工作業務屬性、產業背景以及隨行攜帶的各項資料，確認是否牽涉對岸的管制規範，將所有潛在法規變動列入出行考量。第二項關鍵在於落實資訊安全的自主管理。黎寶文建議國人採取嚴謹的防護措施；若因公務或商業運作確實需要攜行，行前務必反覆確認資料的必要性，並評估是否能以替代方式傳遞，以降低數位資產遭到查扣或衍生法規問題的機率。第三項準備則是建立暢通的緊急聯繫管道。黎寶文呼籲民眾在啟程赴陸之前，應先前往大陸委員會的「國人赴陸港澳動態登錄」系統完成線上資料填寫，讓政府單位能掌握基本行程資訊。若在當地停留期間遭遇執法單位無故盤查、人身自由受到限制，甚至在離境時遭遇阻礙等突發狀況，應在第一時間設法與海基會及相關政府駐外服務窗口取得聯繫，讓官方能在最短時間內提供必要的法律與行政協處。