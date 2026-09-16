小孟老師分析今（16）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：擴展國際市場
感情：心靈碰撞思維
財運：省小錢賺大錢
牡羊幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
金牛座：
工作：推動員工培訓
感情：浪漫中求刺激
財運：物色新標的物
金牛幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：天秤
雙子座：
工作：追求卓越成績
感情：體會對方用心
財運：迎接大紅大紫
雙子幸運色：綠色
貴人：處女
小人：巨蟹
巨蟹座：
工作：持續改進文化
感情：擁有美好生活
財運：注意疏忽損失
巨蟹幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：射手
獅子座：
工作：調整開發策略
感情：珍惜彼此關係
財運：看清面對現實
獅子幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：金牛
處女座：
工作：維護工作平衡
感情：伴侶激情不斷
財運：注意時局已變
處女幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：水瓶
天秤座：
工作：保持職場和諧
感情：矛盾可望化解
財運：放鬆獲得好運
天秤幸運色：金色
貴人：雙子
小人：獅子
天蠍座：
工作：提高良性品質
感情：懂得欣賞對方
財運：保守換取獲利
天蠍幸運色：白色
貴人：天蠍
貴人：巨蟹
射手座：
工作：提升專業素質
感情：有機會異國戀
財運：拒絕危險機會
射手幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：牡羊
魔羯座：
工作：制定應變計劃
感情：迅速墜入愛河
財運：拔除虧損部位
魔羯幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：雙魚
水瓶座：
工作：解決不確定性
感情：愛情火花猛烈
財運：注意面臨反彈
水瓶幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：雙子
雙魚座：
工作：確保順利執行
感情：溫馨體貼入微
財運：找到投資標的
雙魚幸運色：紅色
貴人：射手
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：擴展國際市場
感情：心靈碰撞思維
財運：省小錢賺大錢
牡羊幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
金牛座：
工作：推動員工培訓
感情：浪漫中求刺激
財運：物色新標的物
金牛幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：天秤
雙子座：
工作：追求卓越成績
感情：體會對方用心
財運：迎接大紅大紫
雙子幸運色：綠色
貴人：處女
小人：巨蟹
巨蟹座：
工作：持續改進文化
感情：擁有美好生活
財運：注意疏忽損失
巨蟹幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：射手
獅子座：
工作：調整開發策略
感情：珍惜彼此關係
財運：看清面對現實
獅子幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：金牛
處女座：
工作：維護工作平衡
感情：伴侶激情不斷
財運：注意時局已變
處女幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：水瓶
天秤座：
工作：保持職場和諧
感情：矛盾可望化解
財運：放鬆獲得好運
天秤幸運色：金色
貴人：雙子
小人：獅子
天蠍座：
工作：提高良性品質
感情：懂得欣賞對方
財運：保守換取獲利
天蠍幸運色：白色
貴人：天蠍
貴人：巨蟹
射手座：
工作：提升專業素質
感情：有機會異國戀
財運：拒絕危險機會
射手幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：牡羊
魔羯座：
工作：制定應變計劃
感情：迅速墜入愛河
財運：拔除虧損部位
魔羯幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：雙魚
水瓶座：
工作：解決不確定性
感情：愛情火花猛烈
財運：注意面臨反彈
水瓶幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：雙子
雙魚座：
工作：確保順利執行
感情：溫馨體貼入微
財運：找到投資標的
雙魚幸運色：紅色
貴人：射手
小人：處女
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。