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⚠️全場實名制販售

▲▼MAMAMOO台北小巨蛋演唱會票價、座位圖、福利表。（圖／希林國際）

韓國實力派女團MAMAMOO頌樂、玟星、輝人、華莎將於11月28日、 11月29日，週末連續2天在台北小巨蛋舉辦《MAMAMOO 2026 WORLD TOUR <4WARD> in TAIPEI》演唱會，票價分為6980元、5980元、3980元、3280元、800元，全場實名制售票，2026年9月26日（六）上午11點在ibon售票系統開賣。活動時間：2026年11月28日（六）18:002026年11月29日（日）15:00活動地點：台北小巨蛋活動票價：6980元、5980元、3980元、3280元、800元售票日期：2026年9月26日（六）11:00售票系統：ibon售票系統主辦單位表示，本次最終站也將準備豐富的專屬福利，所有購票者皆可獲得台北場限定小卡一套。購買6980元票價者可參與SOUNDCHECK，獲得VIP掛繩及吊牌和台北場限定小禮以外，還有機會抽HI-BYE、團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利；購買5980元票價者可獲得台北場限定小禮，還有機會抽HI-BYE、團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利；購買3980元、3280元票價者可獲得台北場限定小禮。全新巡演主題「4WARD」象徵著4位成員在各自閃耀後，再度凝聚並共同向前邁進的強大力量。為了帶給粉絲最極致的視聽饗宴，本次演唱會特別選定台北小巨蛋，以升級的萬人場館與頂級音響設備，承載MAMAMOO爆發力十足的現場演唱，讓粉絲們能零死角感受女王們的舞台魅力。MAMAMOO今年久違合體舉辦巡演，與台灣的緣分更是深厚，除了4位成員頌樂、玟星、輝人及華莎多次以個人名義數次來台開唱、出席商演；今年7月才剛在高雄巨蛋以海外首站之姿揭開巡演序幕，不僅創下連唱2場秒殺售罄紀錄，成員的完美演出更是震撼全場。隊長頌樂日前在直播中親口向MOOMOO們（官方粉絲名）約定演唱會「一定會來台北舉辦」，如今時隔不到3個月，4人兌現承諾，帶著這份感動將巡迴最終站落腳於台北小巨蛋，讓苦等的粉絲無不驚喜萬分。