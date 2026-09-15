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傳產轉型預算明年落日 產發署衝刺通過率

公協會觸手廣 龔明鑫盼協助推動政策

經濟部長龔明鑫今（15）日與工業總會、全國商業總會等產業團體召開交流會。他致詞表示，過去4次會議，產業提出30幾項建言，政府已經逐步在解決，而針對明年落日的特別預算傳產轉型，現階段業者申請通過率逾6成，如果業者沒有通過，政府也會輔導廠商把申請案做更好，持續衝刺通過率，「總之，你有心的話，我們就來幫你。」今日出席交流會，包括工總理事長潘俊榮、商總許舒博、電電公會秘書長林全能、中小企總理事長林倬立、工商協進會副秘書長陳文龍。龔明鑫表示，自己上任以來已召開4次交流會，累積30多項產業建言，許多建議都已經處理好，包括《產業創新條例》第19條之1，公司員工取得獎酬員工股份基礎給付，在一定額度內可以選擇免予計入取得當年度應課稅所得，為企業留住人才提出誘因，以及協助服務業舉辦國際會展、公有設施來廣設太陽能光電等。另外，他也提到，工總上月提出2026年工總白皮書，經濟部經過仔細鑽研，特別關注中小企業及傳統產業發展跟轉型，同樣也是自己去年9月上任迄今特別關注政策。對此，經濟部在「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編列460億元，作為協助傳產轉型的預算，預計明年底將結束。針對申請轉型通過率，產業署已表示通過率達到6成，但就算業者使申請案沒有被接受，經濟部也會透過輔導方式，協助廠商把申請案做更好，後續申請就會通過得更順，「總之，你有心的話，我們就來幫你。」經濟部補充，專門針對中小企業的個案補助（補助最高500萬），已受審1344件，並通過826件，通過率有61%。此外，中小企在行政院長卓榮泰上任以後相當關注中小企，自2025年啟動中小微企業多元振興計畫，每年編列超過100億元，尤其對於30人以下企業提供數位賦能、普惠貸款，明年將協助傳統、中小企增加千億元預算。另外，從去年10月開始成立產業競爭力輔導團，感謝許多位理事長相挺，目前對於AI導入已經有些成效，輔導的家數有1.3萬家，共有2700多位輔導員，但考量要照顧170萬家中小微企業，因此還必須要繼續努力。最後，他提到，高科技產業發展得很好，那怎麼樣把這些傳統產業跟高科技產業，它的供應鏈、生態體系相互連結，這必須要高科技、傳產、中小微企媒合一個平台，強調「公協會是整個產業最敏銳的觸角，也是政府跟企業最重要的這個溝通的橋樑」，希望能多多協助政府。