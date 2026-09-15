我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一選戰持續升溫，台北市長選戰也逐漸進入高張力攻防，民進黨參選人沈伯洋近日登上王偉忠節目大獲好評；沒想到，這段跨界對談卻意外引來資深演員張倩出手，她刻意將沈伯洋整張臉大幅度打上馬賽克，畫面中只依稀看得到頭部輪廓及髮型，五官幾乎完全無法辨識，並寫下「這樣有印堂發黑嗎？」明顯帶有反諷意味，貼文曝光後隨即引發網友熱烈討論。張倩昔日曾演出《台灣龍捲風》等本土劇，因多次飾演反派角色而為觀眾熟知，她過去也曾公開表態支持韓國瑜，並在相關選舉及政治議題受到關注時，透過社群平台發表看法、表達支持，因此她的政治立場過去便曾引發討論。這次適逢台北市長選戰升溫，她針對沈伯洋受訪畫面的操作，也再度讓自身與政治議題產生連結。不過，張倩的貼文並未獲得一面倒支持，反而引來不少網友留言批評，有人直呼「現在整個幻滅」、「好糟糕==」，也有人吐槽「她非常的離譜」、「剛剛提醒她是過氣藝人就喜提封鎖，好弱」；另有網友認為張倩是在藉機「蹭熱度」，甚至反酸「她才發黑吧」，留言區各方立場交鋒，火藥味迅速升高。面對大量負面留言，張倩隨後也再度發文反擊，直嗆「真的太搞笑了！」，並以「碼成醬還一堆蠢爛鳥蛙跑來認證」等字眼回應批評者，另指有人使用假帳號留言，最後更留下「#拿錢辦事地獄等著咧」的標籤。張倩接連兩度發文，使原本只是針對一張受訪畫面的嘲諷，進一步演變成社群上的政治立場攻防，話題也持續受到關注。