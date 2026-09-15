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全台已查80件違規 最常見3樣態「未憑處方箋販售」

韓國人直奔日本買瘦瘦針 食藥署：我國帶入境須備有醫師處方箋

近日台南新化衛生所長爆出，去年採購780支瘦瘦針，但未憑醫師處方箋供應775支，台南衛生局依照違反《藥事法》裁處新台幣10萬。食藥署說明，今年協同地方衛生局進行專案稽查，已累計448件，違規80件、共裁處逾236萬元；常見違規樣態前三名又以「非藥商擅自執行藥商業務」、「藥品調劑未依規定程序辦理」，以及「未憑處方箋販售處方藥」等。GLP-1受體促效劑注射劑近年風靡全球，但掀起市場亂象。近日更爆出台南新化區衛生所去年7月起，以機關名義向藥商採購780支藥品，但衛生局稽查時僅剩5支。台南衛生局查核，發現該衛生所有775支未憑醫師處方箋供應，依違反《藥事法》裁處新台幣10萬。對於GLP-1受體促效劑注射劑的狀況，食藥署指出，今年聯合地方衛生局已稽查448件、查獲違規80件，裁處金額共計新台幣236.85萬元；常見違規3大樣態包括，非藥商擅自執行藥商業務、藥品調劑未依規定程序辦理，以及未憑處方箋販售處方藥等。至於網路部分，食藥署指出，透過Meta公司「消費者政策管道」要求下架違規販售藥品貼文1共374則；若以「猛健樂」、「猛健樂 旅行社」等關鍵字，針對18家網路電商平台及Google搜尋結果進行巡查，共瀏覽576件相關頁面，「未發現有旅行社招攬民眾赴海外購買相關藥品情形」，同時未查獲相關違規廣告。食藥署說明，自112年起接獲GLP-1受體促效劑用於體重控制的不良反應通報約54件，通報症狀包括腸胃不適、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等。食藥署再次提醒，GLP-1受體促效劑注射劑均屬醫師處方藥，民眾應經醫師診察及專業評估後，依處方及醫囑使用，切勿透過非正規管道購買或自行施打，以免因使用不當或藥品來源不明而危害健康。另外，近期有韓國民眾為了購買這款藥物而遠赴日本，原因在於兩國價差相當驚人，此現象也被研發猛健樂的美國藥廠禮來特別針對日本市場發出警告。食藥署強調，瘦瘦針屬醫師處方用針劑藥品。依「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」規定，旅客攜帶自用針劑處方藥品入境，應備有醫師處方箋或相關證明文件，攜帶數量不得超過文件所載合理用量，且以不超過6個月用量為限。品項及數量符合規定者，得由綠線檯通關，海關人員會予以抽查是否符合規定。