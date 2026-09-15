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網友爆料老翁跌倒

蔣萬安喊檢討

台北捷運公司日前因人潮壅擠，拆除車廂內部分立柱、扶手，但昨有網友爆料，車廂內有撐拐杖的老翁，捷運啟動時因重心不穩，後腦杓撞地讓乘客嚇傻。台北市長蔣萬安今（15）日證實此事，稱捷運公司即刻協助送醫並持續關懷，也要求北捷全面檢視車廂扶握設施。有網友在threads上指出，昨搭乘北捷紅線往信義方向，有老翁在關門前拄著拐杖上車，但捷運啟動時因沒有站穩且沒有欄杆可以抓握，直接向後倒地、後腦杓撞擊地板並發出巨響，嚇爛附近民眾，有人按了緊急按鈕，但不敢擅自移動老翁，只能問他還好嗎？網友質疑，每次搭捷運都感覺車廂更簡約了，不斷拆柱、拆座椅，明明台灣進入高齡化社會，便民設施卻越來越不便民。蔣萬安今視察師大生活圈行人友善區暨YouBike推動成果，證實此事，稱昨天第一時間捷運公司就有即刻協助送醫並持續關懷，民眾安全絕對是優先考量，他之前也要求捷運公司全面檢視車廂扶握設施，全面精進。