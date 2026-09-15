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使用不合格磅秤 最重開罰7.5萬

中秋佳節下週五將至，經濟部標準局為確保民眾採買烤肉食材的計量準確及交易公平進行磅秤抽查，標準局今（15）日表示，這次的市場磅秤專案檢查結果合格率達 99.9%。標準局為確保民眾每次購物都能秤得準確、買得公平，平時持續到各地市場進行檢查，每逢春節、端午及中秋三大節日，更會進行專案檢查加強把關。本次節慶專案檢查標準局派員至全台各地傳統市場、量販超市和風景區共計抽查150個地點，檢查 4,512 台磅秤，其中 4,511 台合格，僅有 1 台不合格，針對該台檢查不合格磅秤，檢查人員已於現場立即貼上「停止使用」單，並將持續追蹤列管，直到業者修理完成後重新檢定合格或報廢為止。標準局重申，若查獲業者私自繼續使用不合格磅秤，將依度量衡法處以1萬5,000元至7萬5,000元罰鍰。標準局指出，市場交易使用之磅秤，屬於依法必須檢定合格的度量衡器，應完成檢定程序確定計量精準後，始得合法進入市場銷售、交易使用，且對於市場上流通之磅秤，該局每年度均訂有市場檢查計畫或不定期稽查，倘發現磅秤計量失準或未檢定合格者，將依相關法規處理，以「上市前檢定」與「上市後抽查」的雙重把關機制維護消費者權益。此外，標準局也鼓勵民眾共同監督，倘民眾在消費時，發現店家的磅秤沒有「同」字合格標示，或秤重時有疑義，可撥打專線反映（02-23434567），該局將會立即派員處理，保障買賣雙方權益。