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台北市長蔣萬安昨日備詢時在綠營議員逼問下，終於鬆口願意交叉詰問辯論，對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（15）日表示，既然蔣萬安已對交叉詰問「say yes」，目前已有2家電視台提出邀請，呼籲蔣萬安盡快簽下意向書，「1個禮拜1場感覺是不錯的方式」。在議員李建昌逼問下，詢問蔣萬安在今年選舉是否接受與其他參選人進行交叉詰問辯論，一場或一場以上？更在短短5分鐘連喊15次「Yes or No」，最終也逼出蔣萬安鬆口「Yes」。對此沈伯洋表示，現在其實已經有2家電視台都提出相關邀請書，如果能趕快簽下來，趕快進行交叉詰問辯論，相信對市民來講，能夠決定選舉要投給誰。提及台北醫學大學公共衛生學院教授高志文認為至少要辦10場辯論，沈伯洋認為，辯論形式很重要，但如果辦了20場大家都各說各話，那其實也不能叫做辯論，所以辯論形式，對他來說，能交叉詰問、能追問才是最重要的。至於要辦幾場辯論？沈伯洋說，其實台北市的議題非常多，包括交通、教育、兒童保護、都更與老年化議題等，10場、20場都是不太夠的，但因為人民看辯論要接收資訊也需要時間，如果太多場對大家也是種負擔，認為1個禮拜1場感覺是不錯的方式，「現在剩下70幾天，1個禮拜1場也差不多10場」。