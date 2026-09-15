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▲蘋果發表會3款新手機登場，包括首款摺疊機iPhone Duo，以及iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，新機規格、價格一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

最高月租綁4年iPhone 18 Pro還是不能0元帶回家

今年Pro Max要0元須交出上一代舊機

▲中華電信今年主打iPhone 18 Pro Max 256GB「0元入手」，但須交出上一代舊機，並疊加舊換新與VIP折扣才有機會達成。（圖／翻攝自 Apple 官網）

蘋果iPhone 18 Pro系列將於9月18日正式開賣，中華電信今（15）日公布最新購機資費，可能受到今年新機價格上漲影響，即使選擇最高月繳2699元、綁約48個月，iPhone 18 Pro系列仍須支付購機費2300元的購機費，已不像去年iPhone 17 Pro可直接享有0元專案價，想要0元帶回新手機還必須搭配舊機回收、舊換新加碼及VIP折扣等，實際門檻貴了不少。中華電信公布精采5G購機方案，選擇月繳1399元、綁約36個月，可享行動上網吃到飽及網內通話免費，3款新機的256GB專案價格如下：如果選擇綁約48個月，同樣搭配月繳1399元，iPhone 18 Pro 256GB專案價降至20800元、iPhone 18 Pro Max 256GB為25800元，iPhone Duo 256GB則為50800元。今年iPhone 18 Pro系列售價全面調漲，連高資費補貼也無法將手機專案價完全歸零，像是申辦最高月繳2699元、綁約48個月，iPhone 18 Pro 256GB仍須支付2300元，iPhone 18 Pro Max 256GB則要7300元。若選擇月繳2699元、綁約36個月，iPhone 18 Pro 256GB購機價為9300元，iPhone 18 Pro Max 256GB則為14300元，都沒有0元帶走iPhone 18 Pro系列的方案。中華電信今年仍打出iPhone 18 Pro Max 256GB「0元入手」，但須疊加多項優惠。依中華電信試算，iPhone 18 Pro Max 256GB搭配精采5G月繳1399元、綁約36個月，原本專案價為31300元，接著必須使用以下優惠：iPhone 17 Pro Max 256GB舊機回收28100元、舊換新加碼折價2000元、中華電信VIP購機折價最高5000元，完成舊機回收並符合VIP條件後，才可能將31300元購機費折抵至0元。相較去年只要月繳2699元、綁約48個月，就能直接以0元專案價購買iPhone 17 Pro 256GB，今年0元購機不僅要繳月租、綁長約，還得交出高價的上一代Pro Max舊機，門檻明顯提高。