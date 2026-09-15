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樂天桃猿投手莊昕諺昨（14）日在對台鋼雄鷹之戰中，遭王博玄擊出的強襲球直接擊中臉部，當場倒地不起，最終由擔架抬離並緊急送醫。莊昕諺之後透過社群向球迷報平安，表示「大家不用擔心我，我會沒事的」，王博玄今（15）日凌晨也在IG限時動態發聲，坦言對意外感到非常抱歉與自責，並已私訊莊昕諺表達關心。這場意外發生在昨晚8局下半，當時戰局緊繃，樂天以2：1微幅領先台鋼。莊昕諺接替隊友登板面對首名打者王博玄，王博玄咬中球心掃出極具穿透力與破壞性的投手正面平飛球。由於投手投球後的跟隨動作尚未完全回正，這記時速破百公里的強勁擊球完全沒有給莊昕諺任何閃避的反應時間，小白球直接硬生生砸中他的臉部。莊昕諺遭撞擊後當場癱倒在投手丘上，痛苦掩面翻滾，甚至出現流血傷情。防護團隊與總教練曾豪駒隨即全員狂奔衝上場關切，考量到頭頸部受衝擊的潛在風險，醫護人員立刻固定其頸椎並動用擔架將其抬出場外，由救護車緊急後送就近醫院進行頭部斷層掃描與顏面檢查。總教練曾豪駒賽後神情凝重證實，莊昕諺受到猛烈撞擊，臉部有明顯外傷且有數顆牙齒斷裂，後續必須由口腔外科與醫療團隊進一步追蹤評估。在全台球迷與隊友憂心如焚之際，意識清醒的莊昕諺在醫院完成初步包紮處置後，深夜隨即透過個人Instagram限時動態發布黑底白字訊息，簡短而堅定地寫道：「」字裡行間展現出強悍的運動員心智，也讓徹夜守候傷情回報的球迷們暫時放下心中大石。而擊出這記強襲球的王博玄，在事發當下就第一時間焦急地上前查看莊昕諺的傷勢，今日凌晨他也在個人IG限時動態沉痛發布聲明：「對於球場上發生的這場意外，我感到非常抱歉與自責。我相信沒有人願意看到這樣的情況發生……我已經私訊昕諺表達關心，並持續透過兩隊球團了解他的恢復進度，真心期盼他能早日康復、健康平安地回到投手丘上！」除了兩隊球團的高度關注，中職會長蔡其昌也在今早透過社群平台發文，向外界說明聯盟掌握的最新進度。蔡其昌表示，昨晚在意外發生的第一時間，聯盟便立即與樂天球團管理層及防護團隊建立熱線，一路追蹤至今天清晨，持續掌握莊昕諺送醫後的每項檢查數據與生理反應。蔡其昌動情寫下：「希望昕諺一切平安、傷勢順利好轉，我們都期盼他能早日康復、健康平安地重新站回球場，大家一起替昕諺加油！」樂天桃猿昨晚靠著投手群的合力壓制，終場以2：1險勝台鋼雄鷹，戰績重新超車登上；然而，目前樂天與緊追在後的統一獅隊之間處於「勝差為零」的極度緊繃態勢，任何一場勝負都將直接逆轉王座歸屬。