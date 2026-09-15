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杜鵑颱風生成後 路徑朝日本移動

▲關島附近的熱帶性低氣壓，明天成為杜鵑颱風後，路徑主要順著駛流場導引，以拋物線轉向日本南方海面移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

大台北、宜蘭防大雨 中南部午後雷雨猛襲

▲東北季風影響，但目前冷空氣還不明顯，未來一周日夜溫差較大，白天仍有30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周四起東北季風減弱！北東雨勢緩和

太平洋遠面的熱帶性低氣壓持續發展，中央氣象署技正謝佩芸表示，預估明（16）日有機會增強為颱風「杜鵑」，周末（9月19日至9月20日）移動至日本南方海面，影響台灣機率低，不過受到東北季風影響，今明兩天台灣迎風面維持陰雨天氣，桃園以北與東半部有局部短暫雨，雲林以南則需防範午後雷陣雨，周四東北季風才會減弱。謝佩芸說明，關島附近的熱帶性低氣壓，明天成為杜鵑颱風後，路徑主要順著駛流場導引，以拋物線轉向日本南方海面移動，雖然颱風距離台灣遙遠，直接侵襲機率較低，但周末期間前往海邊活動仍需提防長浪威脅。台灣近期天氣方面，謝佩芸指出，東北季風帶來的對流雲系影響，今天桃園以北、東半部雨勢較明顯，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭需留意局部大雨發生。明天東北季風水氣略為減少，北部、東半部的降雨範圍和雨勢有機會稍微縮減，但大台北山區、基隆北海岸及宜蘭仍有局部短暫雨。相較於北部的陰雨，西半部新竹以南地區，今天上午天氣晴朗穩定，但中午過後熱對流發展旺盛，嘉義以南平地與各地山區午後容易出現雷陣雨，特別是雲林以南山區與近山區平地，今明兩天都有局部大雨、短延時強降雨發生的可能，前往山區活動或通勤的民眾應隨身攜帶雨具並注意瞬間大雨。謝佩芸提及，周四、周五（9月17日至9月18日）東北季風逐漸減弱，雖然環境大體上仍維持東北風，迎風面大台北、宜蘭、花蓮偶有零星短暫陣雨，山區有午後局部陣雨，但整體降雨趨勢將趨於緩和，周末假期，台灣周邊轉為偏北風環境，迎風面地區雨勢不大，僅有局部短暫陣雨出現。氣溫方面，今天桃園以北、東北部白天高溫27至28度，體感舒適涼爽，竹苗及花東高溫30度，中南部仍達32至33度，南北溫差較大，各地清晨低溫約23至24度，早出晚歸應適時加衣。此外，桃園至嘉義沿海、恆春半島及離島澎湖、馬祖今日陣風較強，海邊活動需特別注意安全。