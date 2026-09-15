《NOWNEWS今日新聞》優質專題再受肯定！第52屆曾虛白先生新聞獎，今（15）日揭曉入圍名單，NOWNEWS於去（2025）年10月上架的數位敘事專題〈心理假。心裡放個假〉入圍公共服務報導獎－數位創新類。
〈心理假。心裡放個假〉數位敘事專題探討教育部自113學年度起，針對高中職學校實施的「身心調適假」，1年後的成效進行調查。報導引用衛福部統計，過去10年我國有429位青少年自殺，教育部推「身心調適假」緩解壓力，使用率卻未達1成。NOWNEWS結合學生團體EdYouth與兒福聯盟數據，並且發現學生的心理困擾求助對象，生成式AI已進階至第二名，專家也點出問題，值得父母與師長思考。
報導也透過學生的角度，闡述請身心調適假的難處。像是就讀北市前三志願高中的呂同學，因為母親意外離世，來自家庭、課業、社團三重壓力，讓她一度想請身心調適假，但父親卻不希望她請，擔心被標籤化。另一位母親Sunny則分享，就讀國中八年級的女兒患有注意力不足過動症，因為課業跟不上、加上同儕壓力而變得焦慮，甚至用拔頭髮的方式紓壓，讓她看得很心疼。
報導除了探討學生的身心調適假外，另規劃延伸閱讀，針對公教人員先行試辦身心調適假，立委與專家都不約而同點出可能遭標籤化的問題。不過，一位上班族也以自己曾經歷情傷，認為若民營企業能夠有這樣的假別，讓身心舒緩放鬆，有助於工作效率提升。
〈心理假。心裡放個假〉數位敘事專頁透過鮮明的插畫、生動圖表帶領讀者走進少年與家長煩惱，文末設計互動Q&A，為讀者整理「身心調適假」施行規則。本專題今年也入圍2026亞洲卓越新聞獎，報導並獲得2026年自殺新聞報導優質媒體獎佳作之肯定。
👉更多報導請上〈心理假。心裡放個假〉數位敘事專頁。
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