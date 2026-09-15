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▲ 高雄市政府警察局少年警察隊與少年輔導委員會推動之「點亮家中溫暖燈計畫」中的烹飪課學員製作麵團備料。（圖／高市警局少年隊提供）

高雄市政府警察局少年警察隊與少年輔導委員會推動之「點亮家中溫暖燈計畫」今年度於三民、鳳山、仁武、大社四轄區設立據點辦理課後技藝班。除提供免費技藝課程外，更於計畫期間規劃「分齡、分眾」的犯罪預防宣導，將法律知識轉化為生活常識，強化孩子的自我保護能力，陪伴少年成長過程中不迷茫，自102年推動迄今，已嘉惠1,220名兒少及其家庭。今年點燈計畫課後班四據點均與民間團體合作，安排一系列包含手作工藝、魔術、溜溜球、料理、彩妝、舞蹈等多元課程，期待透過公私協力、深入社區，運用柔性技藝課程提供社區高關懷兒少引導式陪伴，在和樂的氛圍中啟發性向、豐富課後生活，也讓他們的家庭(長)獲得稍許的喘息時間與空間。今年度下半期課程已開始招生，將於9月中開課，這期開放社區少年依個別規劃選擇適合之課程種類及堂數報名，落實少年自主，提供更多元選擇機會，時間調配也更具彈性。隨著犯罪年齡逐年下降，高市警少年隊與少輔會為實踐「預防重於處遇」的理念，將點燈計畫課後班的服務對象擴及至國小階段。高市警少年隊陳隊長仁正(兼少輔會執行秘書)表示，透過點燈計畫課後班的技藝課程、班級規範及正向價值觀內化，孩子學會的不僅是「不犯法」，更藉由自我探索強化了正向自我概念並學習適當的人際互動模式，提升社會適應保護因子。陳仁正指出，已經成年的學員回饋當時點燈班「陪伴他走過國中階段，不然自己可能早就走偏(差)了」、國小學員小明上完點燈法治教育後回饋「只要跟你說可以幫你賺大錢的，都是詐騙!」這些過程中的知識、陪伴一步步幫助少年築起安全成長的防護罩。陳仁正也強調，點燈計畫是結合公、民營資源共同編織而成的兒少防護網，協力成為家庭的後盾。高市警少年隊與少輔會經常辦理各類活動，希望藉由多元活動幫助青少年找到正向生活經驗，強化少年樂觀向上、積極服務之價值觀，有效減弱甚至消弭違法犯罪之動機。