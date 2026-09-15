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道奇才剛鎖定季後賽門票，傷兵表卻比戰績更讓人頭痛。恩里奎茲（Edgardo Henríquez）因腰部不適進入IL後，球隊40人名單已有13人掛傷號，其中竟有10名投手，大谷翔平也仍在傷兵名單內。先發4本柱雖然穩定，但牛棚與主力健康狀況持續拉警報，美媒直指，道奇10月真正最怕的不是碰到誰，而是自己能不能用完整陣容打季後賽。在短期系列賽中，冠軍往往由牛棚的深度與抗壓性決定，但道奇的投手戰力卻在最需要全員到齊的9月中旬接連折損。恩里奎茲本季最快球速飆上103.6英里，具備以極速火球直接在第8或第9局拆彈的高壓統治力，原本被教練團視為季後賽高槓桿局數的重要解方；然而腰部不適的突發狀況，讓他在剩餘例行賽確定無法再登板。這記重擊，讓道奇傷兵名單上的投手總數直接推向「雙位數」的10人大關！從先發到牛棚，道奇整條投手防線在例行賽尾聲被迫持續失血。如今又少了一張破百英里的關門底牌，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在後半段局數的調度算盤已然捉襟見肘。更令教練團擔憂的是，這場「傷病瘟疫」已經全面蔓延至先發野手陣容。打線核心大谷翔平目前依然被封印在傷兵名單中，強打外野手帕赫斯與新秀捕手拉辛也同步高掛免戰牌。更棘手的是，即便沒有正式進入IL，陣中多名中軸主力也正帶著嚴重隱患在苦撐，受到右膝急性不適影響，在近5場比賽中無奈缺席了多達3場，飽受右肩傷勢反覆折磨，連續兩場出賽都在中途因疼痛難耐而提前退場。道奇表面上看似坐擁全聯盟最昂貴、星光熠熠的打線，但真正能以「百分之百健康狀態」站上10月打擊區的核心打者，恐怕寥寥無幾。針對外界最關切的傷兵歸隊時程，總教練羅伯斯在今日賽後記者會上釋出了最新進展。羅伯斯透露，大谷翔平預計將在，這是他邁向實戰復原的重要第一步；而右膝發炎的弗里曼，目前球團評估其關節結構尚可承受，暫時沒有將他放入傷兵名單的打算。回顧大谷本季的傷病處理歷程，復出時程曾數度因為身體回饋不佳而反覆推遲；即便他能如期展開打擊座練習，從空揮、拋打、實戰投打對決（Live BP）一路走到正式站上大聯盟打擊區、重新找回對決近百英里速球的實戰節奏，依然需要漫長的適應期。在例行賽只剩最後兩週的緊迫時間表下，大谷能否在季後賽首輪完全找回神級身手，仍需打上巨大問號。道奇媒體最擔心的，不是球隊能不能打季後賽，而是主力能不能用完整狀態打季後賽。大谷、帕赫斯、弗里曼等主力都帶著傷勢，很難期待每個人都以100%狀態進入10月；不少球迷直言，球隊已經「接近身體極限」，認為現在最需要的是休息，而不是再增加消耗。