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▲川普親自開嗆末日論，直言是「騙局」（圖／路透社／達志影像）

▲ Anthropic（圖／路透社／達志影像）

AI末日風險爭議持續延燒！繼輝達執行長黃仁勳砲轟同行「恐懼行銷」之後，就連美國總統川普本人也親自下場開嗆，直批AI恐接管世界、毀滅人類的說法根本是「一場騙局」。不過就在川普強硬表態的同時，卻有消息指出，白宮幕僚私底下其實正忙著擬定一套「平衡政策」，準備出手監管AI，態度顯得相當矛盾。根據《紐約郵報》專欄作家加斯帕里諾的報導，Anthropic執行長阿莫戴與OpenAI執行長阿特曼，近期不約而同呼籲美國政府出手介入,甚至考慮暫緩AI發展腳步,兩人更具體描繪出這項技術若持續不受限制,可能引發的末日景象,包括AI代理人接管政府運作、軍隊系統遭挪用於邪惡目的等驚悚情境。面對這番示警，川普本人9月14日親自駁斥，直接開嗆這種說法根本是「騙局」。不過根據兩名知情人士透露，川普與身邊高級顧問，短期內其實並不打算推出全新的AI監管體制來「踩煞車」,他們私下認為,這麼做恐怕會危害美國國安,等於是把AI領先優勢拱手讓給正積極追求經濟與軍事霸權的中國。知情人士更直言，「他們或許會同意一些有限的安全措施，但這將是政府的底線」，等於畫出了一條不容退讓的紅線。相較於強力監管，白宮目前更傾向推動業界「自我監管」的路線，例如建立防止AI濫用的行為準則，而非由政府直接出手立法約束。此外，政府也可能透過聯邦立法，力挺德州州長艾伯特倡議的相關規範，其中一項具體措施，是要求AI企業自行負擔資料中心運作所需的水電費用。一名白宮官員對此表態，強調川普總統已明確表示，希望鞏固美國在AI領域的主導地位，政府也致力於兌現這項承諾，同時確保美國人民的安全，等於是在「發展優先」與「安全把關」之間，試圖找出一條平衡路線。不只川普本人不買帳，AI巨頭們高喊監管的動機，也遭到白宮內部人士質疑。加斯帕里諾在報導中直言，AI技術如今已是川普政府經濟與國安戰略的重要推手：資料中心的大舉興建帶動股市上漲,相關工程也創造出大量藍領就業機會。不過,這項技術同時也面臨不少美國民眾的抵制聲浪,擔心工作機會被AI取代,加上資料中心排擠地方水電資源、推高民生成本,反彈聲量始終存在。儘管白宮清楚意識到這些民怨，卻也認為，AI巨頭們高調呼籲監管的背後，恐怕另有算盤——目的是藉此鞏固自身的壟斷地位。前白宮AI政策主管薩克斯就毫不客氣開砲，痛批Anthropic「以製造恐慌作為手段，推動一套精密的監管俘虜策略」，直言這套劇本的真正目的，是要讓資金與規模較小的AI新創公司，因為承受不起龐大的合規成本而被迫出局，等於是「假借安全之名，行壟斷之實」。儘管政府高層態度強硬，科技業內部的警告聲浪卻絲毫沒有降溫的跡象。Anthropic頂尖安全研究員胡賓格便直言，未來10年內，AI「可能殺死全人類」的機率超過一成，數字相當驚人。剛從Anthropic離職的研究員考克森也呼應這番說法，坦言打造AI的第一線人員，內心其實都真心相信，這項技術有可能在10年內把人類逼向滅絕。Anthropic執行長阿莫戴更公開呼籲整個產業，應該放慢提升模型能力的競速腳步，爭取更多時間把安全防護機制做扎實。而OpenAI執行長阿特曼近期也宣布，公司今年不會推動公開上市計畫，理由是目前要把全部重心，都放在解決AI相關的安全問題上，這番決定也被外界解讀為，業界對AI風險的焦慮，恐怕遠比外界想像的還要深。