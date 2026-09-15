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揮汗有禮沒名額別哭！7-11走5000步再打卡：免費換茶葉蛋、咖啡

只要下載7-11「uniopen」APP，進入「健康ACE」單元，每天完成5000步，再到任一間7-11門市打卡，就能獲得健康行動值。

▲超商門市配圖、7-11門市、小七門市。（圖／記者林調遜攝）

根據原PO分享，健康行動值累積後，可以拿來兌換7-11商品。除了每天完成5000步、每次打卡能獲得點數外，一周內累積完成指定天數還有額外獎勵，活動中也設有其他挑戰任務可以參加。

此外，首次登入uniopen APP的使用者也別忘了查看「好康券」，原PO透露裡面還有一杯美式可以兌換，強調「是免費的，記得去換！」

uniopen「健康ACE」上線！5000步可拿5點 活動辦法一次看

▲千禧之愛新推出「7-ELEVEN門市健走」活動增加運動趣味性，累積健康行動值。（圖／業者提供）

運動部「揮汗有禮」活動因太熱門，上線僅兩周就突破300萬筆運動紀錄上限，官網目前已關閉上傳，讓許多人感到惋惜。不過沒搶到名額的民眾也不用失望，若想繼續靠走路換免費好康，可以改用7-11「uniopen」APP，只要每日完成5000步，再開啟APP地圖到任一間7-11打卡即可累積點數，可換茶葉蛋、中杯冰美式、綠茶、豆漿、水果及沙拉等品項，首次登入「好康券」還有免費美式可兌換。「揮汗有禮」活動因民眾反應熱烈，運動紀錄在短時間內突破300萬筆上限，官方目前已關閉運動紀錄上傳功能。不過，先前已完成上傳並通過審查的紀錄，仍可依活動規則兌換加碼券。就在不少人扼腕之際，有網友在Threads分享另一種累積獎勵的方法，表示「揮汗有禮的活動沒名額了，還有7-11的可以參加」，原PO也特別提醒，，「7-11只要經過時開啟地圖就可以打卡了，不用一定要進去」。貼文引起不少網友關注，紛紛興奮留言表示「真的很推，5000步很容易達標」、「太酷了，這個好喜歡」、「也算是給自己有個動力跟獎勵，又是免費的活動，很棒」、「這個程式很讚欸，謝謝你，我才知道」。事實上，7-11「uniopen」APP近期建置「健康ACE」單元，其中「Active動態生活」內的「今日健康行動」，規則是每日步行達5000步後，再開啟APP地圖前往任一間7-11門市完成打卡，即可獲得5點健康行動值。此外，每周一至周日之間，只要累積完成5天「今日健康行動」，還能再獲得20點健康行動值。目前相關活動仍在進行中，想透過日常走路累積點數的民眾可把握。累積健康行動值後，可兌換的商品相當多元，其中茶葉蛋只要150行動值，CITY CAFÉ中杯冰美式、濃韻高纖油切綠茶各需200行動值；台灣上等蕉為300行動值。其他品項還包括濃韻日式綠茶／烏龍茶、統一陽光無加糖高纖豆漿，各350行動值；紐西蘭富士蘋果袋600行動值，以及蔥鹽手撕雞沙拉850行動值。不過，APP每月可兌換的商品會進行調整，實際品項與兌換所需行動值仍以官方最新公告為準。