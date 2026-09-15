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▲彭小苒這件毛衣挖洞太過誇張，導致她側面曲線全走光。（圖／翻攝自小紅書＠飛鴿傳書）

▲彭小苒工作室道歉，表示未來會好好保護藝人，已經處理了相關爭議畫面。（圖／翻攝自微博＠彭小苒工作室）

▲彭小苒（左）過去和陳星旭（右）主演《東宮》時，外型清純、靈動可愛。（圖／翻攝自微博＠電視劇東宮）

憑藉古裝劇《東宮》走紅的35歲中國女星彭小苒，13日晚間開直播帶貨時，因身穿一件背面挖洞的大露背毛衣，引發爭議。因為這件毛衣正面看還正常，但當彭小苒一轉到側面或是抬手時，側乳與腰線就直接走光，讓粉絲看得膽戰心驚。對此，彭小苒工作室昨（14）日出面道歉，針對服裝與拍攝角度問題提出檢討，並表示目前已經處理了有關爭議畫面，防止擴散。彭小苒直播當晚身穿的一件灰色的高領針織衫，正面看似普通，轉身卻是大面積鏤空與極低的側面剪裁，設計如同肚兜一般。在多機位直播過程中，彭小苒只要手部動作稍大或轉身拿東西，衣物便極易移位，導致側面與背部大範圍肌膚露出，看起來沒穿內衣，側乳直接走光。直播當下，不少觀看的粉絲為她著急，紛紛刷留言提醒：「衣服很危險」、「小心走光」、「注意衣服姐姐」、「姐妳這衣服不行」。另外，也有眼尖粉絲更指出，該款服裝在日本被稱為「處男殺手毛衣」，在淘寶商品分類中甚至被歸類為情趣服飾，因此指責這是「災難級穿搭」。甚至有不少酸民湧入批評：「以為是擦邊主播，結果一看是彭小苒，我都驚呆了」，質疑團隊與藝人是在刻意博眼球、蹭熱度。不過也有許多粉絲替彭小苒抱不平，氣得大罵工作室「失職」，未善盡保護藝人的責任。面對排山倒海的輿論聲浪，彭小苒工作室於昨日凌晨1點緊急發出致歉聲明，向公眾及彭小苒本人道歉。聲明中坦言：「本次直播爭議源於團隊在現場機位調度與鏡頭角度預判上的不足，前期彩排階段，我們未能充分預判多機位拍攝及轉身、抬手等動態動作可能帶來的隱私風險，未能周全保護藝人隱私，由此引發公眾擔憂，我們深感愧疚」。工作室為此承諾，後續將增加機位獨立的彩排，明確劃定安全取景範圍，並在直播現場增設場控實時監看畫面，同時已對爭議片段進行處理，避免不當畫面擴散。彭小苒畢業於中國傳媒大學播音系，2013年以主持《愛奇藝早班機》出道，2019年主演古裝劇《東宮》，憑藉異域紅衣美貌與靈動演繹西州九公主「小楓」爆紅，獲封「古裝女神」。她之後陸續參演《君九齡》、《春閨夢裡人》、《暗河傳》等熱門劇集，但近年讓人印象深刻的代表作較少，而彭小苒過去也曾簽約范冰冰工作室，結果范冰冰後來因逃稅被罰，遭中共官方封殺，一度牽連彭小苒的演藝事業，直到她2020年約滿離開范冰冰旗下，工作才恢復穩定。