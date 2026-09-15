男團Ozone成員黃文廷被交往4年女友踢爆對感情不忠，女方在Threads控訴黃文廷偷吃同劇女演員，而該名女演員似乎也有男友，雙劈事件讓黃文廷聲勢下跌，他也公布手寫信道歉，承認錯誤。即便如此，黃文廷依舊入選《網路溫度計》票選的新生代男星口碑排行榜，排在第25名，排在他後面的是中國男星宋威龍、羅正，以及台灣男星曾敬驊。
黃文廷入選口碑排行榜 排名比曾敬驊還前面
《網路溫度計》統計8月16日到9月14日的口碑排行榜，其中新生代男星排名出爐，才剛捲入劈腿紛爭的黃文廷排在第25名，名次甚至比曾敬驊的28名還高，第一名到第三名由中國男星包辦，分別是張凌赫、王一博和侯明昊。
黃文廷認偷吃同劇女星 正宮淚訴反擊
回顧事件，一名自稱黃文廷前女友的網友在Threads踢爆他劈腿同劇女星，而對方也有男友，每次黃文廷從女演員住處離開後，還能若無其事地躺在她身旁，讓她相當崩潰，前女友指出，因為尊重黃文廷的工作性質，一直都低調保密，未料黃文廷卻仗著戀情不會曝光，對外謊稱單身。且事發後與兩人對峙，雙方都親口承認有越界的親密關係，前女友心碎說，「當時，你知道自己身邊有著交往的我；而對方也是一個有男朋友的人。她很主動但你可以拒絕的。」
黃文廷也沉默3日後發布手寫道歉信，坦承確實感情不忠：「我想向陪伴我4年的妳，鄭重地說一聲，對不起。在這段感情裡，妳一路以來給我的支持與信任，卻因為我的不成熟受到傷害，這是我的錯。 我不會為自己的行為找任何理由，對不起。」
除了兩人之間的感情之外，還有不少人好奇這位同劇女演員到底是誰，紛紛留言討論：「沒有粉絲好奇同劇的她是誰嗎？這麼主動欸，她的男友一定也很難受」、「是同劇哪個女演員啊，也是出軌的話，事情很大條」、「小三是誰？拜託一起公開，不要放過渣男渣女」，但目前沒有明確的線索曝光。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《網路溫度計》統計8月16日到9月14日的口碑排行榜，其中新生代男星排名出爐，才剛捲入劈腿紛爭的黃文廷排在第25名，名次甚至比曾敬驊的28名還高，第一名到第三名由中國男星包辦，分別是張凌赫、王一博和侯明昊。
回顧事件，一名自稱黃文廷前女友的網友在Threads踢爆他劈腿同劇女星，而對方也有男友，每次黃文廷從女演員住處離開後，還能若無其事地躺在她身旁，讓她相當崩潰，前女友指出，因為尊重黃文廷的工作性質，一直都低調保密，未料黃文廷卻仗著戀情不會曝光，對外謊稱單身。且事發後與兩人對峙，雙方都親口承認有越界的親密關係，前女友心碎說，「當時，你知道自己身邊有著交往的我；而對方也是一個有男朋友的人。她很主動但你可以拒絕的。」
黃文廷也沉默3日後發布手寫道歉信，坦承確實感情不忠：「我想向陪伴我4年的妳，鄭重地說一聲，對不起。在這段感情裡，妳一路以來給我的支持與信任，卻因為我的不成熟受到傷害，這是我的錯。 我不會為自己的行為找任何理由，對不起。」
除了兩人之間的感情之外，還有不少人好奇這位同劇女演員到底是誰，紛紛留言討論：「沒有粉絲好奇同劇的她是誰嗎？這麼主動欸，她的男友一定也很難受」、「是同劇哪個女演員啊，也是出軌的話，事情很大條」、「小三是誰？拜託一起公開，不要放過渣男渣女」，但目前沒有明確的線索曝光。