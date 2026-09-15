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底特律老虎台灣內野手李灝宇（Hao-Yu Lee）本季迎來大聯盟菜鳥年，從初登場低潮、遭下放，到重返大聯盟後逐漸站穩腳步，美媒《The Athletic》近日撰文分析他的首季表現。報導肯定李灝宇鮮明的競爭心與打擊潛力，但也直指守備、跑壘與打擊機制仍有3大硬傷需要修正。不過年僅23歲的他，仍被評估有很高機率在明年直接從大聯盟開季。回顧李灝宇的大聯盟起步，過程並非一帆風順。在生涯初登板的前32場比賽中，他明顯受到急於建功的焦慮心態影響，打擊率一度跌至僅有0.205的低谷，迫使球團在季中將他下放小聯盟沉澱。然而，這次打擊並未擊垮這位台灣怪力男。僅僅在小聯盟待了10天，李灝宇便靠著調整心態重新被召回大聯盟；重返最高殿堂後，他徹底卸下包袱，隨後在，迅速打入先發打線核心！李灝宇受訪時坦言，初次升上大聯盟時總是太急著想在全世界面前證明自己配得上這裡，結果往往做得太多、動作僵硬變形；第二次回歸後，他學會把注意力收束在當下的每一顆球與每一次揮棒。老虎隊冠軍總教練辛奇（A.J. Hinch）對李灝宇的特質讚不絕口，直言他的熱血鬥志並非刻意表演，而是在每次得點圈關鍵時刻自然湧現的本能：「他是那種你一看就知道『他真正深愛棒球這項運動』的球員，這種好勝心是他最珍貴的武器。」然而，要想在大聯盟長期站穩二壘或三壘大關，守備端的數據落差是李灝宇目前最大痛點。《The Athletic》引述大聯盟官方Statcast進階防守數據指出，李灝宇本季主要分擔二、三壘防務，但其，在全大聯盟所有符合資格的內野手中落入敬陪末座的後1百分位，且臂力評價也未達聯盟平均以上水準。除了純粹的橫向移動守備範圍受限外，臨場經驗與觀念判斷也是待修課題。報導特別舉例，李灝宇曾在一次轉傳時，於草皮區攔截了一顆原本外野手傳得相當精準、有極高機會直撲本壘刺殺跑者的回傳球，反而葬送了一次本壘攻防機會，顯示出他仍需累積更多經驗來磨平稜角。李灝宇骨子裡的強烈好勝心，雖然在打擊區注入了強大的破壞力，但到了壘包之間，有時卻演變成過猶不及的風險來源。《The Athletic》分析，李灝宇的比賽內容目前仍帶有某些「粗糙」的成分，他在壘包上的跑壘判斷偶爾過於大膽且具備侵略性，在局勢並非絕對有利時強行搶進壘包，反而白白把球隊原本大好的得分契機送回休息室。球探報告指出，李灝宇在啟動揮棒時，前腳跨步容易下意識往三壘側偏轉，這會導致他的髖部提早打開，連帶使上半身過早離開擊球航道，進而讓外角球成為他覆蓋率最脆弱的死角。近期投手群幾乎一面倒狂塞外角速球、卡特球與滑球來進攻打擊弱點。不過，李灝宇本季在大聯盟擊球初速，具備少見的純力量天賦；辛奇希望他在休賽季著重在「控制身體前側打開的幅度」，如何在不犧牲核心爆發力的前提下，把外角球的擊球掌握度拉高，將是左右他打擊天花板的關鍵。昔日明星強打托瑞斯（Gleyber Torres）與巴耶茲（Javier Báez）等高薪資深球員的先發頻率明顯銳減，反觀李灝宇幾乎天天被排進先發打線，甚至被賦予中心打線的前段棒次重任，顯示球團管理層已將他納入未來核心拼圖的考量之中。《The Athletic》直言，只要李灝宇在接下來的休賽季針對守備腳步與外角球機制進行針對性補強，憑藉著年僅23歲的年齡紅利、超齡的打擊初速與辛奇教練的高度賞識，，至少能穩坐球隊第5號內野工具人、並隨時伺機接管先發二壘大位。