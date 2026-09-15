雄獅旅遊宣布，攜手國泰航空將於9月16日起至22日推出獨家限時優惠，全航線機票8折起，更祭出香港888元、日本6888元及法蘭克福1萬6888元限量搶購。另有購買機票加購高鐵8折與訂房折千元優惠、買長線機票滿額送行李箱、APP專屬折扣碼等優惠。
雄獅旅遊表示，限量機票搶購將於9月16日至22日的平日下午2時，在雄獅旅遊官網與APP準時開跑。活動期間天天限量推出台北－香港來回含稅888元超狂優惠，特定日期更加碼推出東京、大阪、名古屋來回6888元，以及德國法蘭克福來回1萬6888元等熱門航點限量搶購價。
活動期間全航線機票8折起，週一、三、五雄獅會員APP發送限量專屬折扣碼，消費滿萬現折400元；週二、四刷台新信用卡購買國泰機票，滿2萬元即享現折1000元優惠；雄獅新會員並下單國泰航空機票者，更有機會抽中2,000點雄獅幣。
除了機票折扣，活動期間購買國泰航空機票旅客，還可享有國際訂房滿萬折千元、出發前加購高鐵票享8折優惠；購買長線機票單筆訂單滿10萬元，加碼贈送20吋行李箱。
易遊網也有優惠 訂星宇航空機票77折
易遊網宣布，即日起至23日推出「好$10光旅遊節」，祭出10元日韓機票、10元飯店、10元飯店餐券等限量銅板價商品外，還有機加酒最高3000元折扣碼、跟團旅遊最高省萬元等超殺折扣。此外，這次更獨家攜手星宇航空推出全航線77折起優惠，再加碼星宇沖繩千元機票和布拉格萬元機票限量一口價。
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