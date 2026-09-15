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中秋佳節將至，為了傳遞社會溫情並支持身心障礙朋友關懷弱勢族群，順仁兄弟會今(15)日在台中市議會一樓川堂舉辦「中秋關懷弱勢公益捐贈活動」。現場特別向伊甸基金會庇護工場採購360盒中秋月餅禮盒，轉贈給台中在家兒童與身心障礙福利機構，展現雙倍愛心的力量，讓弱勢族群在節慶前夕感受溫馨的人情味。本次活動場面熱烈且溫馨，台中市副市長鄭照新、社會局長廖靜芝皆親自出席，表達台中市政府對這項善舉的高度肯定與支持。台中市副市長鄭照新致詞時指出，政府資源有限、民力無窮，特別感謝順仁兄弟會長期投身公益，發揮企業與社會團體的影響力，為台中注入滿滿的正能量。順仁兄弟會創會長賴順仁表示，善的循環需要持續推動，這次將愛心化為實質行動，順仁兄弟會選擇向伊甸基金會庇護工場訂購月餅。庇護工場員工多為身心障礙朋友，受限於產能與行銷資源，中秋節往往是他們一年中最關鍵的收入來源。直接轉化為維持弱勢就業的穩定基金，不只把美味月餅送出，更為庇護員工帶來自主立足的信心與經濟支持。順仁兄弟會長林永欽說，順仁兄弟會一直以來秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，希望透過這次活動達到拋磚引玉的效果，這次將愛心化為實質行動，一次滿足庇護工場的銷售需求與弱勢機構的節慶關懷，這正是一份禮物，將關懷延伸到更多社會角落。社會局長廖靜芝讚許，關懷弱勢並非一日之功，順仁兄弟會多年來持續深耕公益，精準將愛心送達最需要的族群，樹立了公私協力的良好典範。活動最後在溫馨的合照與祝福聲中圓滿落幕，期盼未來有更多力量投入，共同打造更加宜居、友善的幸福台中。沐風關懷協會公關主任王姿蓉表示，順仁兄弟會長期投身公益，中秋佳節將至，特別捐贈大批應景禮盒，攜手市府共築社會安全網，批物資在連假前夕送達，讓弱勢孩童與家庭能在溫暖關懷下平等歡度佳節。沐風關懷協會長期照顧弱勢家庭學童，極需大眾支持。希望透過這次在市議會的捐贈儀式，拋磚引玉，帶動更多企業與民間團體加入關懷行列。本受贈的五家機構包括，台中市私立張秀菊社會福利慈善基金會奇歷兒少之家、台灣沐風關懷協會、慈光社會福利慈善基金會、台中市光音育幼院，以及肯納基金會。代表受贈的機構代表們皆表達深切感激，並表示這批月餅將陪伴院童與學員度過一個幸福的中秋佳節。