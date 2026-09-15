我是廣告 請繼續往下閱讀

中火「增氣拆煤」進入最後一哩路 盧秀燕預告本週可望放行

台中電廠近年逐步推動「以氣換煤」，經濟部上週同意1、2號燃煤機組拆除工程提前至10月啟動。堅持中火「增一拆一」的台中市長盧秀燕今（15）日首度鬆口，表示只要行政院公文一到，市府就會立即發出燃氣機組上線許可，並預告「應該在這個禮拜會順利」，意味中火燃氣機組上線進度可望再向前推進。盧秀燕堅持中火以氣換煤必須「增一拆一」，雖與台電「增六拆四」的計畫有所不同，但依目前工作期程，新燃氣第一期1、2號機預計分別於今年10月及明年3月商轉；至於第二期4部燃氣機組預計於2031年至2034年陸續上線，屆時盧秀燕已卸任，因此現階段最直接受影響的，仍是第一期的1、2號燃氣機組。盧秀燕今天在市政會議報告台中空污改善情形時，強調她支持國家電力採取正確的發電方式，「增氣拆煤就是我8年任內最堅持的一件事情」，現在「最後一哩路就快要完成了」。她指出，一部燃氣機組的發電量比兩部燃煤機組還多，市府支持裝設燃氣機組，但更堅持「增加燃氣就應該拆煤」。盧秀燕表示，原本中央的態度是「都不拆」，經過市府長期談判、抗爭與陳情，如今終於準備上線兩部燃氣機組，市府也將要求同步拆除兩部燃煤機組。她說，燃氣機組的許可由台中市政府核發，燃煤機組則屬特種建築，拆除許可由行政院核發；她知道經濟部10日審查後已經通過，目前只剩行政院最後一關。盧秀燕進一步表示，等行政院紙本公文送達市府，市府就會核發燃氣機組上線許可，「這是一個配套」。她也首度明確預告時程，「今天是禮拜二，我想應該在這個禮拜會順利」，強調市府一旦收到中央公文，就會同意發放燃氣許可，讓中火「增氣拆煤」進入最後階段。