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下週正式法人登記成立、完全民間資金

友邦人才培訓最快年底啟動

林佳龍推動無人機外交

外交部近年力推「無人機外交」，並協輔成立財團法人「無人機國際學院」（Global UAV Academy，GUAVA），規劃作為台灣推動無人機人才培訓、認證、維保、法遵及制度輸出的國際合作平台。外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋今（15）日透露，無人機國際學院目前已取得籌設許可，預計下週完成法院法人登記、正式成立；學院資金百分之百來自民間，董事長也將由民間自行推派，外交部並未捐助成立基金。針對無人機國際學院何時正式成立？江振瑋今在外交部例行記者會上表示，GUAVA現在已經獲得籌設許可，預計下週完成法院法人登記、正式成立。至於外界關注外交部與工研院在財團法人中的角色，以及外交部究竟捐助多少成立基金？江振瑋說明，GUAVA所有資金「百分之百來自民間」，因此董事長當然就會是民間自己來推派的，也不會由外交部或工研院指定。江振瑋進一步表示，GUAVA的實體據點規劃在台北及嘉義設立辦公室，「應該都會在今年年底以前會設立完成」，但目前尚未公布兩地辦公室負責人人選。此外，外交部也將透過GUAVA推動友邦人才培訓，規劃邀請友邦人員來台接受無人機飛手訓練，培育種子教師，完成訓練後返回友邦協助人才培育。對此，江振瑋說明，台灣這次在太平洋島國論壇（PIF）期間，已分別與帛琉、馬紹爾及吐瓦魯3個友邦簽署相關MOU，因此相關計畫「應該會先從太平洋友邦先開始」。至於該人才培訓預計何時會啟動？江振瑋表示，「預計的規劃時程應該最快今年年底、最慢明年初就會開始」。外交部長林佳龍去年倡議推動「無人機外交」，外交部並於2025年10月成立「無人機外交小組」，希望透過外交平台串聯友邦及理念相近國家，建立安全可信賴的「非紅供應鏈」，同時協輔成立GUAVA，作為政府與國外合作時更具彈性的非政府組織平台。無人機國際學院今年初仍處於籌設階段，但已陸續展開國際合作。今年5月，GUAVA以籌備處名義與「美國國際無人載具系統協會」（AUVSI）簽署合作意向書；7月又在東京與「日本無人機聯盟」（JDC）簽署合作意向書，合作範圍涵蓋非紅供應鏈、安全認證、人才培育及國際交流。此外，外交部8月也在嘉義「亞洲無人機AI創新應用研發中心」舉辦首屆「台捷烏克蘭戰場實驗系統工作坊」，與捷克Farpoint Academy合作，邀請國內無人機領域專家及實務操作人員參與，希望為後續無人機外交專案培育種子教官。行政院9月初公布的最新施政報告則進一步揭露，GUAVA將以NGO角色協助政府推動無人機國際合作，並規劃今年下半年在台北及嘉義設立實體辦公室，未來也將與國外機構合作設置海外分部。施政報告指出，GUAVA將以推動無人載具國際合作為核心任務，透過教育訓練培育跨國專業人才，同時串聯產業聯盟、研發技術及認證機制等資源，希望成為台灣無人載具人才、認證、維保、法遵及制度輸出的中樞，讓台灣無人機國際合作從「產品出口」進一步走向「制度輸出」。