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封山照樣有人硬闖 去年發生13起山難

沒交登山計畫、裝備不足 直升機救援恐自費

靜岡也擬強制申報 加強柵欄防外國客闖入

日本富士山封山期間仍有大批登山客無視勸阻闖入，甚至突破封鎖柵欄登山，導致山難事故頻傳。山梨縣政府14日宣布，最快明年9月起，封山期間將強制登山客提交登山計畫，若未申報或被認定屬於「魯莽登山」，一旦發生山難需要出動縣政府防災直升機救援，原則上將向登山客收取費用。綜合產經新聞、時事通訊社等日媒報導，富士山每年開放登山時間主要集中在7月至9月上旬，山梨縣一側通常從7月1日至9月10日開放，其餘時間五合目以上登山步道封閉，官方也呼籲民眾避免登山。然而，封山並不代表法律上全面禁止進入，山梨縣一側每年仍至少有數百人登山，甚至有人直接跨越封鎖設施強行上山，山難及死亡事故也屢有發生，去年封山期間就發生13起山難。山梨縣知事長崎幸太郎表示，魯莽登山不只危及登山客自己，也會讓搜救人員面臨生命危險，因此決定推動救援收費制度，盼藉此重新檢討富士山冬季登山管理方式。根據規劃，封山期間登山客未來必須事先提交登山計畫，由縣府確認裝備、路線及安全措施。若沒有申報，或實際行程偏離原定計畫，發生山難後使用縣政府防災直升機救援，就可能被收取費用。即使事先提交計畫，如果裝備或登山方式經專家判斷屬於「魯莽登山」，仍可能被要求支付救援費用。實際收費金額目前尚未確定。日本目前已有埼玉縣自2018年起針對部分山區實施防災直升機救援收費，每飛行5分鐘收取8000日圓，山梨縣將參考相關制度研擬收費標準。若順利完成條例制定，最快2027年9月實施，屆時將成為日本第二個採取類似制度的地方政府。不過山梨縣山難搜救可能由縣政府防災直升機或警方直升機執行，後者不在收費範圍，因此可能出現相同情況下，有人需要付費、有人免費的爭議，此外也有人擔心收費可能導致遇險者不敢通報求救。富士山另一側的靜岡縣同樣研擬新制，計畫在封山期間強制提交登山計畫，未申報者將面臨處罰，並改善五合目等地的防闖入柵欄，同時加強向外國旅客宣導封山規定。靜岡縣也曾討論向未提交登山計畫、卻需要防災直升機救援者收費，但考量警方直升機救援免費所產生的公平性問題，目前尚未正式決定採行。為阻止登山客封山後硬闖，山梨縣今年已將登山口封鎖設施強化為三重柵欄，並設置感應器，一旦有人靠近便自動播放警告訊息。面對封山期間仍屢禁不止的違規登山，日本地方政府正從單純「呼籲自制」，逐步轉向強制申報及讓魯莽登山者負擔部分搜救成本。