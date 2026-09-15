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老翁無處可抓？「後腦勺重摔」發出巨大撞擊聲

北捷承諾滾動檢討 安全仍列最優先

台北捷運近期為因應乘客多元乘車需求，針對部分車廂空間進行優化，包含調整扶手設置。不過，淡水線14日卻發生高齡乘客疑因車廂中央缺乏可供抓握的欄杆，在列車啟動後重心不穩向後摔倒，頭部重擊地面，甚至一度睜著眼睛毫無反應，嚇壞同車乘客。對此，北捷公司表示，事發當下已立即協助送醫，後續將依實際使用情形持續檢討。一名目擊者在Threads還原事發經過，表示當天上午搭乘北捷紅線淡水往信義方向列車，一名目測約80、90歲的老翁拄著拐杖上車後走到車廂中央，沒想到列車啟動時受到加速度影響，身體突然晃動，加上附近沒有欄杆可以抓握，老翁整個人面朝上向後倒下，頭部撞擊地板時發出巨大的「咚」一聲。更讓現場乘客緊張的是，老翁倒地後雖睜著眼睛，卻一度沒有任何反應。車內民眾見狀隨即上前協助，有人按下緊急按鈕，有人查看老翁狀況，也有人透過老翁當時仍未掛斷的手機，聯繫其親友說明現場情形。列車抵達下一站後，站長與保全人員也立即協助將老翁帶下車並送醫，北捷後續持續關心其身體狀況。目擊者認為，這起事件凸顯車廂扶手設計的重要性，尤其對年長乘客而言，如果來不及靠邊、抓不到吊環，又恰好站在車廂中央，當列車啟動或煞車時，恐怕很難及時穩住身體。原PO也質疑，近年車廂陸續調整柱體、座椅及扶手，希望讓空間更開闊、方便輪椅及嬰兒車進出，但台灣已逐漸邁入高齡社會，相關設計是否真的符合所有乘客需求，值得重新檢視。北捷則說明，不同車型車廂內仍設有多種扶握設備，包括手拉環、屏風扶手、車側扶手、座椅扶手及環型扶手等，並非全面取消扶握設施。此次空間優化主要參考東京、首爾、新加坡及紐約等國際大都會軌道系統的設計經驗，考量尖峰時段大量旅客運輸，以及輪椅、嬰兒車、大型行李等不同族群的乘車需求，希望在空間運用與乘車便利性之間取得平衡。針對這起高齡乘客摔倒事件，北捷強調，旅客乘車安全始終是最優先考量，接獲通報後已立即派員處理並協助送醫，後續也持續關懷老翁身體狀況。至於車廂內扶握設施是否需要進一步調整，北捷表示，未來將蒐集旅客使用意見，並依照實際乘車情形進行滾動式檢討，持續優化車廂設施，提供安全、友善的乘車環境。