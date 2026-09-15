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藝人小優過去因大嘴巴亂爆料鬧出風波，踩到前老闆吳宗憲底線遭解約，演藝事業受到嚴重衝擊，經過一年的沉寂，她正式轉戰直播帶貨，即使直播間門可羅雀僅有少少80人，她也沒有放棄，努力介紹商品特性。小優因為亂傳其他藝人八卦遭到吳宗憲解約，形象重挫的她暫時離開演藝圈，幾乎接不到工作的她，直到今年4月才跟宋羽葤破冰公開和解，兩人爭議才暫時落幕。風波落幕後，小優把事業重心轉向自媒體，她曾擔任節目《優美人生》主持人，雖然酬勞一集有一萬塊，不過只播出13集節目就停更。根據《CTWANT》報導，為了增加收入，小優把眼光放到了近年特別流行的直播帶貨，因此她為合作一年多的保健食品站台，在抖音直播中從產品成分，到特色一一仔細介紹，然而對比過去光彩聚焦的攝影棚，小優的直播只有80人，但她並沒有因此放棄，反而繼續努力跟觀眾互動，態度相當認真。小優坦言，大嘴巴風波對自己的收入造成嚴重影響，過去可以靠通告費維持生活的她，現在都接不太到工作，因此現在只能努力開源，希望透過自媒體、直播等工作累積收入，再次把事業做起來。