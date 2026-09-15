我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王淑麗發現口誤後秒道歉，表示：「一早嘴巴跑得比腦袋快，真的抱歉啦。」（圖／王淑麗臉書）

資深氣象主播王淑麗擁有超過15年播報經驗，今年7月才因口誤把「辛樂克」颱風念成「星巴克」，讓觀看直播的網友全笑翻。今早（15日）王淑麗又不小心把「杜鵑」颱風講成「牡丹」，讓她直呼：「天啊～～～一個早上，我竟然擅自幫颱風換了花名。」向觀眾道歉說：「大家笑笑就好，拜託別上脆（Threads）罵我。」熱帶性低氣壓持續發展，預估明日有機會增強為颱風「杜鵑」，並向日本南方海面移動。王淑麗今早播報時，一時口誤把「杜鵑」颱風講成了「牡丹」，讓她懊惱直呼：「天啊～～～一個早上，我竟然擅自幫颱風換了花名。」表示雖然杜鵑、牡丹都是花，但不一樣就是不一樣，「一早嘴巴跑得比腦袋快，真的抱歉啦。」更要大家笑笑就好，「拜託別上脆罵我，我已經知道錯了。」貼文一出，讓不少網友笑虧：「沒關係!! 沒有星巴克好笑！」、「沒關係，說成牽牛花也是可以」、「都是花名，只要人美美的就可以」、「可愛的淑麗姐姐最真的一面..怎麼捨得怪罪..我們只會會心一笑」、「我以為妳還有睡意」、「明天送妳杜鵑花一盆」、「早安！難得糊塗。」事實上，王淑麗擁有豐富播報經驗，還是東森電視的當家氣象主播，今年7月報導颱風動態時，不小心口誤把「辛樂克」颱風念成星巴克，影片在社群上瘋傳。而主播伍婉華則將白海豚颱風唸成「白沙屯」，對此王淑麗表示，感謝粉絲沒有苛責，反而用幽默和溫暖的方式接住她們的口誤。