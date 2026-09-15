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下一步是打造台菲經濟走廊

台灣若有事 菲律賓勢必被捲入

外交部長林佳龍今（15）日證實，台灣正在菲律賓宿霧設立新的辦事處，「在進行中，沒有錯」。日本媒體《日經亞洲》（Nikkei Asia）日前披露，台灣規畫在宿霧設立繼馬尼拉之外的第2個駐菲機構，盼加強雙方安全、投資與經貿合作。林佳龍今對此說明指出，菲律賓南部有許多觀光客、台商及僑民往來，希望透過多設一個館處服務更多人，並進一步打造涵蓋人流、物流、金流的「台菲經濟走廊」。林佳龍今上《POP撞新聞》接受媒體人黃暐瀚專訪，被問到台灣是否將在宿霧設處時直接證實，「是，在宿霧，正在進行中。」林佳龍進一步表示，目前台灣在菲律賓的辦事處位於北部呂宋島的馬尼拉，但菲律賓南部同樣有許多觀光客、台商及僑民往來，外交部當然有服務需求，因此規畫增設新的館處。他指出，自己擔任外交部長以來，台菲關係已有很大進展，包括菲律賓給予台灣對等免簽待遇，以及雙方簽署避免雙重課稅協定。林佳龍表示，接下來很重要的一環，就是打造「台菲經濟走廊」。目前美國、日本與菲律賓已有「呂宋經濟走廊」，台灣則希望提出相對應的「台菲經濟走廊」，涵蓋人流、物流、金流等各方面交流。他指出，菲律賓同樣面對中國的威脅與衝突，且與美國簽有安全協定，與美國較屬同一陣營；台灣與菲律賓又是鄰居，在第一島鏈上彼此緊密依存。林佳龍提到，台灣目前有超過20萬名菲律賓移工，每年也有近60萬人次菲律賓民眾來台，台菲之間不只是地理位置接近，人員往來也非常密切。他也提到，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）先前被問及若台灣有事，菲律賓將如何因應時，曾表示菲律賓勢必會被捲入。林佳龍認為，這也凸顯台菲在第一島鏈及區域安全上的緊密關係。林佳龍表示，台菲都是民主自由國家，也都面對中國的壓力，且雙方與美國關係友好。除了地緣政治及安全上的共同挑戰外，台菲也有觀光、台商、供應鏈等各種利益往來。他指出，雙方還有不少因應地緣政治情勢發展的合作，包括無人機、海巡等領域，因此希望透過在宿霧多設一個館處，服務更多民眾，同時促進「台菲經濟走廊」成形。談到菲律賓給予台灣免簽後的效益，林佳龍表示，過去台灣民眾赴菲人數只有10多萬人次，免簽後旅客人數倍增；相較之下，菲律賓每年已有近60萬人次來台，因此應從整體交流效益來看待，「你打大算盤還是小算盤？」