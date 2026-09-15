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演出超高討論度日劇《直到T恤乾了為止》的35歲女星夏帆，今（15）日在官網宣布結婚喜訊，透露自己將和電影導演、音樂家兼小說家甫木元空結為夫妻，夏帆在聲明中感謝一路以來陪伴自己的所有人，未來也會持續投入演員活動中。夏帆今日稍早公開結婚消息，「這次，我，夏帆，將與甫木元空先生結婚。」表示兩人將以家人的身分共同生活，「我會珍惜碰到的每一個緣分，並將這些經驗作為激勵自己創作的動力。」最後也向粉絲及外界喊話，希望大家能溫暖守護兩人的新生活。35歲的夏帆，1991年6月30日出生於東京都，小學五年級時被星探發掘踏入演藝圈，曾拍攝過許多廣告並擔任雜誌模特兒；2004年正式以演員身分出道，曾出演《在世界中心呼喊愛情》、《女王的教室》等人氣戲劇，今年更演出超熱門日劇《直到T恤乾了為止》，超過人演技擁有許多人氣。至於夏帆的丈夫甫木元空，1992年出生於埼玉縣，是橫跨電影、音樂與文學領域的超級才子，他曾執導《Haruneko（はるねこ）》、《Visit Me in My Dreams（はだかのゆめ）》、《BAUS 映画から船出した映画館》等作品；2019年更組成樂團Bialystocks，2022年〈Quicksand〉正式出道，更同時以小說家身分活動中，是演藝圈難得一見的奇才。