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傳產、中小企沒吃到AI紅利 經濟部將反映意見

中小企薪資補貼 龔明鑫：責無旁貸

最低工資審議會將在24日審議，決定2027年元旦最低工資調幅，今年預計會越過3萬元關卡，甚至可能調升4%以上。經濟部長龔明鑫今（15）日與產業公協會交流會，會後轉述產業代表均反應，這兩年經濟成長率好，但傳統產業、中小微企業平均沒有那麼好，將對審議會反映意見，希望調幅可考量到這些業者狀況。目前最低工資為月薪29500元、時薪196元。勞動部日前宣布，最低工資審議會將在9月24日審議。而因為總統賴清德、行政院長卓榮泰過去已預告，明年最低工資將會超越3萬元大關，因此可預期達到「連11漲」。至於調幅，考量到軍公教人員將於2027年1月起全面加薪4%，外界預估最低薪資至少會調漲4%，也就是30680元以上。然而，龔明鑫今日召開產業公協會交流會，會後轉述業者有討論到最低工資，但主張即便這兩年的經濟成長率非常好，主要是高科技產業或AI帶動，但對傳產、中小微企業來說平均沒有那麼好，因此業者希望經濟部在最低工資審議適度反映實際情況，必須要考量到這些業者的成本吸收能力。當被追問經濟部態度，他表示，經濟部就是把實際情況適度表達，認為經濟成長率適度給予基層勞工上升，應該沒有問題，這點公協會代表也都同意；但問題是出現在調幅，因為最低工資牽動到勞退、勞保、健保等，因此業者希望經濟部反映意見。若有中小企因為薪資調幅感到吃重，經濟部是否願意提供薪資補貼？龔明鑫表示，業者沒有提到，但若真的有中小企發生困難，「我想這個是我們責無旁貸」，願意給予協助。