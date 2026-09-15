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《怪獸 8號 THE GAME》全新角色、武器登場

短篇動畫連動活動 登入送轉蛋票券、次元晶等

▲《怪獸 8號 THE GAME》和《鳴海的平日》連動，推出登入獎勵。（圖／Akatsuki Games提供）

由Akatsuki Games、TOHO、Production I.G共同製作的智慧型手機和PC遊戲《怪獸 8號 THE GAME》，即日起推出1週年活動角色「★5［異端的探究心］同花」，遊戲也和《怪獸 8號》原創短篇動畫《鳴海的平日 》進行聯動活動，推出開播紀念登入獎勵。《怪獸 8號 THE GAME》本次更新，在轉蛋池新增獲得次元識別怪獸A號之力的全新★5角色［異端的探究心］同花，同花的裝備以「次元識別怪獸A號的單器官」為基礎製成的義眼。而因為A號細胞的侵蝕，讓同花的髮色產生了變化，裝備義眼對身體的負擔也很大，不過同花似乎相當滿意這個狀態。★5［異端的探究心］同花最適合的武器種類為「錘」，另外《怪獸 8號 THE GAME》遊戲中，新增新登場的★5武器「HM-斯波爾席克（錘）」。《怪獸 8號》原創短篇動畫《鳴海的平日 》在9月5日開播，預計推出4集，由Production I.G製作、宮繁之執導，短篇動畫以「日本對怪獸最強戰力」防衛隊第1部隊隊長鳴海弦的日常為主題，描述鳴海弦看起來和平，卻狀況不斷的日常搞笑故事。《怪獸 8號 THE GAME》也和《鳴海的平日 》合作，推出開播紀念登入獎勵，活動時間從即日起到9月26日3點59分，活動期間登入遊戲，將贈送轉蛋票券、次元晶、體力恢復劑等。© JAKDF 3rd Division © Naoya Matsumoto/SHUEISHA© Akatsuki Games Inc./TOHO CO., LTD./Production I.G