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即將迎來名古屋亞運賽事的中華羽球代表隊傳出傷情。首度入選亞運國手的「左手重砲」林俊易，經核磁共振（MRI）檢查後證實，其左腿後肌出現1/4撕裂傷。目前林俊易已全面暫停場上訓練，在距離亞運羽球男子團體16強賽開打（9月21日）僅剩數日的情況下，這項嚴重的傷情無疑為國家隊的戰力佈局投下震撼彈，特別是男子團體賽的單打點位排兵布陣將面臨極大衝擊。林俊易透露，早在世錦賽期間，他便發現自己突然無法全速跑動，但當時並未感到疼痛。隨後在前往日本參賽前身體已出現不適感，但他仍強忍撐過日本、中國及台北等三站賽事。出發印度前，初步檢查雖看似無大礙，但因痛點不斷轉移，回台後球團立刻安排MRI檢查，這才驚覺左腿後肌已有1/4撕裂，且伴隨近三周的反覆發炎。醫生對此強烈建議必須「全面休養」。若勉強出賽並引發劇痛，甚至面臨肌肉完全斷裂的高風險，目前他僅能依賴打針來壓制傷痛。為了盡快重返球場，林俊易近期嘗試了所有可能的復健與治療手段，包含高壓氧、PRP注射（高濃度血小板血漿）、雷射與震波治療等。防護團隊評估，他的復原速度極快，甚至是一般人的3至4倍。然而，這類撕裂傷勢原本需要6到8周的休養期，林俊易至今卻僅休養不到3周。依照現階段的身體狀況，他連輕微的小跑動都不被允許，距離能夠上場進行高強度實戰，仍有著極大的落差，近期更是處於「完全停練」的狀態。據了解，他在近期才開始進行簡單訓練。面對生涯首次的亞運會，林俊易坦言「能選上就很不容易」，內心依然非常渴望能為中華代表隊在亞運建功。他目前積極治療中，希望能趕快恢復，也自認目前恢復速度迅速。即將於9月21日在日本一宮市綜合體育館展開的亞運男團16強賽中，身為第二單打的林俊易，在完全沒有練球的情況下出賽，對團隊調度是一大兩難。但林俊易也深知，若在缺乏訓練的情況下貿然上陣，隨著比賽強度瞬間拉高，只要心態未調整好、稍微想要發力拚搏，隨時都會面臨極高的重傷風險。針對後續的賽事規劃，林俊易表示，若要完全康復，原本預計需要休養到11月底。但他亟欲爭取世界羽聯（BWF）年終總決賽的參賽資格，加上BWF對於世界排名靠前的選手有參賽站數的規範要求，因此他目前評估不會提前「停機」休養。在結束本次亞運賽程後，他仍計畫繼續參與BWF後續的歐洲賽站。