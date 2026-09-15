我是廣告 請繼續往下閱讀

吳亮賢反擊「新北最鴨霸的是蘇家」 再提1999萬國發基金

緊咬「有無身分揭露」 吳亮賢嗆蘇巧慧：不懂利衝法還是知法玩法

再提蘇貞昌住處失竊案 吳亮賢追問180萬現金來源

民進黨中央今（15）日在臉書發文，以「惡霸家族、特權斂財？國民黨候選人財富爭議一次看！」為題，點名國民黨新北市長參選人李四川豪宅金流、家族土地等爭議，並質疑「李四川做新北市長，市民敢放心嗎？」對此，李四川競選辦公室發言人吳亮賢反擊，民進黨忘記新北只有一個「最鴨霸的家族」就是蘇家，並再度點名蘇巧慧胞妹蘇巧純公司取得國發基金近2000萬元投資一事，反問蘇巧慧參選新北市長，「就是要讓蘇家霸權復辟？」民進黨中央臉書今日發文指出，李四川被質疑擁有總價4677萬元的板橋豪宅，扣除3700萬元房貸後，仍有977萬元自備款，與當年度財產申報數字遭質疑兜不起來；此外，李四川胞弟李賜福也涉及向小琉球垃圾清運、船運業者索取「回饋金」等爭議。民進黨另指出，李家兄弟近期又被爆出土地爭議，李四川遭指控擔任新北市副市長時強占林口私有地做人行道，李賜福則遭指控在小琉球違法開墾，甚至造成他人祖墳遭毀，並質疑李四川「豪宅金流說不清，家族土地爭議又不斷」。對此，吳亮賢表示，民進黨忘記新北只有一個「最鴨霸的家族」就是蘇家，蘇貞昌手握行政院長大權、蘇巧慧手掌立法院監督權，卻放任女兒、妹妹蘇巧純拿取國發基金近2000萬元投資，有嚴重違反利益衝突法之嫌。吳亮賢反問，蘇巧慧參選新北市長的目標，「就是要讓蘇家霸權復辟？恢復從中央到地方盤根錯節的金權勢力？」針對民進黨對李四川家人的質疑，吳亮賢指出，對於家人涉及的事件，李四川早已多次公開說明，無論任何人涉及違法事件，一切依法究辦，沒有人有例外。吳亮賢話鋒一轉表示，反觀蘇巧慧，胞妹蘇巧純擔任曠世智能董事兼營運長，卻在蘇貞昌擔任行政院長期間，申請國發基金「創業天使投資方案」，獲得1999萬餘元投資，不但巧妙規避2000萬元上限，甚至被踢爆未依法揭露身分關係，嚴重違反《公職人員利益衝突迴避法》。吳亮賢痛批，對於嚴重違反利衝法的核心爭議「有沒有依法進行身分揭露？」蘇巧慧始終不敢回應，反而一再稱妹妹並非負責人。吳亮賢指出，根據經濟部官網資訊，蘇巧純是掌握曠世智能近500萬持股數的董事，公司法更載明股份有限公司的董事就是負責人。他並向身為律師的蘇巧慧喊話，「難道你是不懂利衝法，還是知法玩法？」吳亮賢進一步提到，蘇貞昌2001年擔任台北縣長時，其台北市住處遭小偷闖入，偷走180萬元現金及2本護照，但蘇貞昌報警時卻沒有通報遺失現金，質疑「究竟是在隱瞞什麼？難道是金錢的來源有問題？」吳亮賢最後接連追問蘇貞昌、蘇巧慧，「為何擔任台北縣長卻住在台北市？現金鉅款從何而來？」並質疑從蘇貞昌、蘇巧慧到蘇巧純，「難道是一代傳一代的金權勢力？難道這就是蘇巧慧你要接的棒？」