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副總統蕭美琴日前代表台灣赴義大利文托泰內島，出席「文托泰內歐洲自由與民主論壇」。駐歐盟代表謝志偉透露當時一段插曲，在演講開始前約3小時，一名亞洲面孔女子現身會場並自稱是清潔工，但該場地根本沒有配置清潔人員，他因此質疑女子身分不單純，更大膽推測：「世界都在看台灣，中國也派了人來看。」謝志偉表示，維安人員基於標準作業程序，趁著聽眾入座前先去勘查會場，自己也跟著去了，然而放眼空無一人的戶外現場，竟有位亞洲面孔年輕女子獨自坐在長椅上低頭滑手機，看起來非常突兀；大家也立刻覺得有異，維安人員拿起手機拍下模樣，接著不知往哪撥了電話或傳了過去，不一會兒，只見他跟女子講了幾句話，之後雙方便一起離開。謝志偉續指，女子自稱是下一場的清潔工，但該場地及下一場活動絕未配置清潔工，而且就時間上來說也處管制階段，因此維安人員要求女子立即離開，此後她便未再出現。謝志偉直言，大家認為該女子一定是老共派來情蒐的，而他事後回想則感到可惜，應該讓對方留下來聽蕭美琴演講，以及歐洲議會副議長和前義國外交部次長的對話，很有可能因此受到感召。「中國使盡全力孤立台灣，那是手段；孤立久了，國際社會將聽不到、看不見台灣，漸漸地就極可能把台海之事視為中國的『家務事』，然後中國就可關起門來打狗，那是目的。」謝志偉強調，台灣民選高層突破中國的封鎖，在國際場域露臉、發聲，讓大家知道，自由民主的台灣不可能是專制獨裁中國的一部分，這是台灣的救命丹，也是駐外人員的神聖任務。