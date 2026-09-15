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江和樹頻合體 藍白跨黨結盟劍指東南區席次

楊寶楨最受衝擊？ 江和樹大動作結盟引爆地方揣測

下屆台中市議員選舉，東南區被視為一級戰區，除了4名現任議員全力爭取連任，還有出身藍綠白的4名新人加入戰局。民眾黨唯一現任市議員江和樹，上週起突然與藍營退黨新人周啟揚結盟，不僅假日活動合體，今天更一同前往選區交界路口拜票。外界認為此舉最直接衝擊的，就是從民眾黨出走的楊寶楨，她今天直白開酸，江和樹的目標是為未來參選立委鋪路，「不過我個人是不看好啦！」台中市東南區市議員選戰之所以受到地方矚目，除了現任「兩男兩女」議員都要爭取連任，新人陣容也頗具來頭。除了楊寶楨本身話題性十足，民進黨提名新人何翊綾是前議員何敏誠之女，何敏誠與現任議員鄭功進在地方的競爭，幾乎可用「肉搏」形容。藍營部分，新人周啟揚與林英成主動退黨，以無黨籍身分參選，國民黨並未強力追殺，地方也傳出和周啟揚屬台中市長盧秀燕系統有關。周啟揚前天出現在原本以民眾黨新人許書豪為主角的太平潑水節，許書豪是江和樹的子弟兵，加上江和樹與盧秀燕私交不錯，江和樹當場公開表態支持周啟揚，更直言此舉不會影響國民黨，目標就是「讓藍營在東南區上3席」。江和樹今（15）日再度與周啟揚、許書豪合體，3人一起站在太平區與東南區交界的精武橋向鄉親問好，公開展現跨黨合作態勢。江和樹表示，大里、霧峰、太平及東南區是緊密相連的生活圈。周啟揚離開國民黨後，自己曾邀請對方加入台灣民眾黨，但周啟揚認為，若只是為了增加當選機會而入黨，「那樣太過現實，也不是從政應有的態度」。江和樹欣賞周啟揚的堅持與誠信，不會為了當選就當「牆頭草」，因此願意站出來支持。周啟揚則承諾，若有機會當選，未來願意與台灣民眾黨黨團合作，共同監督市政、爭取地方建設，讓藍白合作建立在理念相近、誠信做事，以及以市民利益為優先的共同目標上。江和樹表示，他與許書豪都是7年級生，周啟揚則是79年次，3人站上精武橋，就是要讓鄉親看到新世代跨區合作的決心，希望獲得選民支持，讓真正做事、有原則、守信用的人進入台中市議會，為市民打拚。不過，江和樹連續大動作與周啟揚合體，也挑起地方人士敏感神經，外界普遍認為，若江和樹與周啟揚正式結盟，衝擊最大的恐怕是昔日民眾黨同志楊寶楨。對此，楊寶楨老神在在，直指江和樹的動作是在為未來參選立委鋪路，更開酸「我個人是不看好啦！我在東南區跑下來，江在地方的風評並不佳。」