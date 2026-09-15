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▲吳淡如如今轉戰自媒體，電商生意經營得有聲有色。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

資深主播周玉琴日前證實遭中天新聞資遣，近年也有其他主播面臨類似遭遇，吳淡如對此感觸極深。她11日在臉書發文，坦言自己10年前也曾被電視台無預警開除，一句「妳明天不用來了」，就被剝奪主持棒，她猜測背後主因：「有廠商願意每個月砸數百萬包下這個時段與節目，條件是換上他們自己挑選的主持人」。吳淡如只能面對現實，開始轉換跑道，也意外踏入電商產業。吳淡如近日在臉書發文寫道：「最近看到新聞，幾位資深主播突然被資遣、裁員或優退，休假回來位子就沒了。我很能體會那種錯愕，但也深知這就是平台轉移下無法逆轉的現實。」她坦言，舊媒體就像載浮載沉的鐵達尼號，回想自己2016年離開電視圈時，她也曾帶著嚴重的路徑依賴。當時主管突然通知不用再去，雖然難過與沮喪了兩個星期、體會到人情冷暖，但她沒有怨氣，也沒有抗議現實的轉變。吳淡如指出，當時被換掉的原因除了廠商砸錢指定主持人外，還有一個關鍵底線：「我不肯在電視上幫忙肯出錢的某公司把假的東西說成真的高價的古董。」道不同不相為謀，電視台後來改用自家正職人員，成本便宜許多，也證明了商業世界裡資本永遠會做當下最有利的選擇。雖然當初一度很挫折，但時間過去10年，如今吳淡如已能雲淡風輕談論這段過往。離開電視台後，她攻讀第二個商學碩士，並創立Podcast《人生實用商學院》與發展電商，經營自媒體的影響力與代言效益甚至超越過去在電視圈的25年。針對身處轉型與裁員危機中的職場人，吳淡如也分享了3項重要心法。首先是「破除沉沒成本迷思」，她表示過去投入的資源屬於「沉沒成本」，沉溺於過去的成功經驗只會造成致命的路徑依賴，及早轉移陣地才是理性的停損。第2點是要「打造自己的護城河」，切勿把「公司的資源」當成「個人的能力」。無論有多紅，都必須經營隨身帶著走的個人品牌與核心競爭力。第3點，她鼓勵大家「在穩定中尋找第二曲線」運用槓鈴策略，在穩定本業的同時，利用業餘時間投資新技能與摸索新平台，必須「在晴天的時候修屋頂」，危機來臨時，才能處變不驚。