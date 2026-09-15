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國史館館長陳翠蓮昨上任，致詞時稱民主時代有人說要組「黨外大聯盟」、盜用、冒用過去民主運動的名號，疑似暗批喊出在野大聯盟的台中市長盧秀燕和拋出黨外在野大聯盟的國民黨主席鄭麗文。蔣萬安今（15）日批評，若政府英明神武、國泰民安，怎還有在野聯盟的合作？認為集結人民力量發聲卻被扭曲，「大多數理性台灣民眾不會認同」。陳翠蓮昨出席國史館新任館長交接典禮，致詞時談到民主時代中，民選政府權力受到各種節制跟監督，卻被惡意指控威權、獨裁，甚至被說「什麼恐怖」，還有人說要組「黨外大聯盟」，盜用、冒用過去民主運動的名號，認為這種混淆會讓民眾對台灣民主體制失去信心，只有透過不斷記憶、反覆釐清，才能捍衛民主體制。台北市長蔣萬安今批評，如果中央政府真的英明神武、國泰民安，那怎麼還會有在野聯盟這樣的一個合作？就是過去民進黨執政失靈、罔顧民生，讓民眾不滿，才會讓在野有合作的必要之契機。蔣萬安稱，在野的聯盟以及合作，集結人民的力量向中央政府發聲，卻被扭曲說成是盜用民主運動的名號，相信絕大多數理性的台灣民眾是不會認同的。