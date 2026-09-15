我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11中秋節連假優惠出手！APP行動隨時取推出特選美式、特選拿鐵買9送9。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11限定門市的「哈燒專櫃」可享指定炸烤物任選第2件半價優惠，便利揪友大口吃肉輕鬆過中秋。（圖／7-11提供）

▲碳烤風味大雞腿、古早味烤雞腿、重量級大雞排、蜜汁大雞排等炸烤物任選第2件半價。（圖／7-11提供）

▲全台萊爾富門市開放加密貨幣支付 祭出3大優惠滿50元還能蓋章換好禮。（圖／萊爾富提供）

7-11中秋節連假優惠出爐！一定要搶的有APP行動隨時取推出特選美式、特選拿鐵買9送9，還有黑糖珍珠撞奶也半價，門市消費有三大回饋，包括滿額就送大成鮮蛋6入或得意廚房紙巾，鮮食滿129元送20元折價券，《NOWNEWS》整理7-11中秋節、教師節連假檔期活動一次收。◾特選美式買9送9 ，5折（原價65元、特價33元）◾特選拿鐵買9送9 ，5折（原價80元、特價40元）◾黑糖珍珠撞奶買9送9 ，5折（原價60元、特價30元）◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.6折（原價65元、特價45元）◾特大杯濃萃拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任選10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）◾CITY CAFE風味系列指定熱飲任選12杯520元，5.7折（原價75元、特價45元）皇家醇濃/黃金榛果/香草焦糖瑪奇朵/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/靜岡濃抹茶◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵任選9杯520元，5.7折（原價100元、特價58元）◾、會員滿額立折優惠:指定禮盒/CITY系列/常溫/冷藏/泡麵/零食/糖果/健美機能/冰品/冷凍食品/ 啤酒/甜點/寵物食品會員每滿250元立折20元◾憑指定支付工具立折優惠:全店指定商品使用uniopen 聯名卡、icash Pay、悠遊付、悠遊卡、街口支付、iPASS MONEY、Pi拍錢包滿1,111元再折100元◾滿1111元送贈品兌換券（單筆交易限贈5張），大成上品語(鮮蛋)6入／盒或得意廚房紙巾70抽1串（6捲入）；滿1711元送贈品2選1兌換券（每會員交易上限3張），萬家香純佳釀淡口醬油2罐／限量HUNTERX柏靈頓熊雨鞋零錢包◾指定鮮食消費滿129元送20元滿額優惠券，下一次消費指定13大類別滿250折20元（單筆交易限用1張）7-11於9月29日前可享御料小館自有品牌及吊掛炸烤物、烤肉必備滿漢小香腸、博客香腸等超過10款指定商品任2件9折、3件85折，冷凍炸物則有「大大大雞排」、「大大大鹽酥雞」買2送1優惠。限定門市的「哈燒專櫃」可享碳烤風味大雞腿、古早味烤雞腿、重量級大雞排、蜜汁大雞排等炸烤物任選第2件半價優惠，還有指定零食飲料2件79折、持uniopen聯名卡再享3件75折。CITY CAFE於9月16日推出「黑糖粉粿冬瓜拿鐵」，將每個人都熟悉的冬瓜蜜、黑糖粉粿融入香醇拿鐵，打造兼具咖啡香、古早甜香與Q彈口感的咀嚼系咖啡，每一口都能感受滑順奶香、冬瓜蜜甜香與Q彈咀嚼感。大杯冰飲原價90元，9月16日至9月29日嚐鮮價79元。此外，萊爾富開放全台門市可使用MaiCoin集團旗下加密貨幣支付服務MaiCoin Pay，成為全台首家支援加密貨幣支付的便利商店，讓比特幣、以太幣、USDT、USDC及MAX Token等5大主流加密貨幣，進一步從數位資產走入民眾熟悉的日常消費場景。萊爾富進一步整合MaiCoin Pay與萊爾富Hi-Life VIP會員及電子發票載具功能，消費者完成綁定後，結帳時可透過MaiCoin Pay App單一QR Code操作，同時完成加密貨幣付款、會員權益累積及電子發票儲存，減少過往需要分別出示付款、會員及載具條碼的操作步驟。9月16日至12月8日止使用MaiCoin Pay至萊爾富門市消費，即可享有20%回饋，每期活動月總回饋上限為等值新臺幣100元的MAX Token；活動期間使用MaiCoin Pay至萊爾富門市消費，單筆發票金額滿50元（含）以上，即可獲得1個活動章，單筆交易不累贈，集滿指定章數即可兌換茶葉蛋、美式咖啡、紅牛能量飲料等限量好禮。且註冊時使用推薦碼「HILIFE」完成MaiCoin數位資產買賣平台註冊，並通過Lv.2身分驗證，前3000名符合資格者即可獲得等值新臺幣200元的MAX Token獎勵。