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AI產業蓬勃發展 工業電價還有調整空間

電價費率審議會將在月底前審查，決定今年10月至隔年3月電價。外界評估民生電價應維持凍漲，工業電價則有調幅空間。對此，經濟部長龔明鑫今（15）日表示，結果由電價審議會決議，原則會以平穩物價、照顧民生為主，是否調整將會通盤考量。經濟部今日與產業公協會舉行交流會，對於會中產業是否有關心即將到來的電價審議。龔明鑫表示，會中提到中東戰事持續發展，再加上油價頻頻走高，對於中油、台電財務壓力愈來愈大，但為了平穩物價只能責無旁貸。政府已經針對中油及台電分別編列1014億元及711億元的撥補預算，必須要爭取到立法院支持。龔明鑫轉述，中華民國工業總會理事長潘俊榮、中華民國全國商業總會理事長許舒博均表達願意給予支持，認為這2年歲入預算比較好，願意幫忙說服立法院，希望通過撥補並讓物價穩定。至於考量到AI產業、半導體產業受惠於AI商機創造高營收，是否有可能採取工業電價先調漲，或是針對用電量大的AI資料中心調漲？龔明鑫表示，電價整體必須要通盤考量，但兩大原則就是「平穩物價」、「照顧民生」，電價最終由審議會決定，但經濟部會把所有資訊整理提供給委員。《NOWNEWS》日前報導，能源署統計，去年總用電量為2,830億度，其中工業占比55.6%。今年1到7月用電量為1607.9億度，較去年同期增加35億度電、2.1%；按此趨勢，今年用電量應可以超過去年。比照台灣與亞洲鄰近國家工業電價，台灣平均每度工業用電約落在4.27元，高於馬來西亞及中國，但是仍低於韓國電力公社（KEPCO）所約每度4.5元，以及日本約5.2元，仍有調整空間。