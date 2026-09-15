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Siri AI台灣怎麼開？兩步驟完成設定

步驟一：更改iPhone系統語言

步驟二：開啟Siri AI

▲台灣用戶若想搶先使用Siri AI，須將iPhone主要語言、Siri語言改為英文。（圖／手機截圖）

不是所有iPhone都能用Siri AI

改回繁體中文Siri AI將暫停使用

▲升級iOS 27後，最大亮點Siri AI不會自動出現，因目前只有支援英文版，想體驗需要兩步驟手動開啟。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iOS 27正式開放更新，亮點莫過於史上最大升級的「Siri AI」，能聽懂更口語指令，還能跨App執行任務，但其實Siri AI目前只有支援英文版，台灣用戶更新後可能還不會出現噱頭十足的Siri AI，台灣用戶想要搶先體驗可以透過兩步驟搶先體驗，開啟路徑、支援機型一次看。台灣用戶想使用Siri AI，必須將iPhone系統語言及Siri語言都切換成英文，兩者設定需保持一致，且建議選擇「English（US）」。開啟「設定」→「一般」→「語言與地區」→「iPhone語言」→選擇「English（US）」。進入「Settings」→「Siri」→點選「Language」→設定為「English（United States）」完成設定後，記得讓iPhone連接Wi-Fi及電源，等待裝置端AI模型下載完成。當使用者長按側邊按鈕或以語音喚醒Siri時，螢幕四周出現彩色光暈，就代表新版Siri AI已經成功啟用。需要注意的是，能升級iOS 27，不代表一定能使用Siri AI。這項功能需要Apple Intelligence的裝置端運算能力，目前支援機型以iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max及後續支援Apple Intelligence的iPhone為主。若進入設定後完全看不到「Apple Intelligence & Siri」，可以先確認iPhone是否屬於支援機型、系統是否已更新至最新版，以及iPhone與Siri語言是否都設定成相同的英文版本。由於Siri AI目前尚未支援繁體中文，台灣用戶開啟功能後，必須讓iPhone系統語言與Siri語言維持在支援的英文版本，若其中一項改回繁體中文，Siri AI相關功能將暫停使用；想繼續體驗，就必須再次將兩者設定為相同的英文版本。