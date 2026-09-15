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國泰金控副董事長蔡宗翰今（15）日出席「2026年國泰金控技術年會」，並罕見吐露集團數位轉型的心路歷程，也曾跌跌撞撞，但AI不能只是Window Dressing，要深層檢視作業流程與產品設計等，才能發揮AI強項，而且就算AI對很多產業造成挑戰，也會塑造很多新的商機及工作機會。展望未來，他揭示明確目標，國泰要利用數位新工具及AI，試著「彎道超車」，尤其是資產管理及企業金融這兩部分，希望逐步建立一個具市場領先地位及競爭力的企金平台。50歲蔡宗翰為國泰金控董事長蔡宏圖長子，去年進入董事會擔任董事，並擔任金控副董事長，也是國泰數位轉型重要推手，今日出席技術年會，也是蔡宗翰回到國泰金超過20年，參與數位轉型10年來，首度公開的對談。他回憶自己在2005年回台灣，當時大家對國泰印象停留在穩重、保守、傳統，在推動數位轉型也曾遇到挫折，剛開始認為只要IT轉型、強化系統就行，結果走不到一年就出問題，原因一開始就是錯的，也學到很多。蔡宗翰坦言，早期推出數位品牌KOKO就是花很多時間思考品牌、Logo及第一個產品，最後卻發現「客戶不想要再一個App了」，而且「下水道基礎工作沒做好」，在系統還沒整理好前，要推新的客戶體驗非常困難。後來才發展出CUBE數位品牌。他說，最初念頭就是「想要把選擇還給客戶」，當時國泰發行了18、19張信用卡，客戶怎可能用到這麼多信用卡，雖然持續支持合作伙伴的聯名卡，也希望讓客戶用一張卡自行決定優惠回饋，為做到每天可讓客戶切換優惠權益，國泰團隊甚至再花一年回頭整理系統，最初的數據工程的投入看不到return，現在已能看到CUBE平台的彈性與開發機會增加很多。至於時下最熱的AI狂潮，蔡宗翰以「AI drunk（AI醉）」形容市場的極端情緒，「大家都喝醉了，覺得什麼都可行，或覺得好可怕。」但他覺得每一次新技術的到來，改變的都是工作場景與機會，而非單純讓工作消失。他也認為，AI應用不該只做「window dressing」，真要去挑戰現在運作方式、作業流程、思考方式及產品設計，有沒有需要調整，才能更加善用AI的強項。展望未來，他也訂下明確目標，期望能利用數位新工具及AI，「試著彎道超車」，即便金融業是高度監管行業，彎道超車更具挑戰，但他說，財富管理、資產管理對集團來說非常重要，另一大業務則是企金，過去企金不是國泰強項，市場有更厲害競爭者，但可重新思考企業需要什麼，而不是跟市場都一樣，目前也正投入新系統、AI及工具，希望慢慢建立一個真正在市場上能領先、也有競爭力的企金平台。