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運動部50元抵用券2週全部發完！台灣人神解原因

「我個人傾向運動部低估台灣人蕭貪的程度」

「最大問題不是預算，而是應該要提高難度，一週三次才算成功」。

▲運動部「揮汗有禮」活動第三週不會上路！稍早揮汗有禮的官網內容已經更新，官方表示：「上傳截圖已經達300萬份」，意即活動已經提前就結束。（圖/揮汗有禮官網）

利用人性蕭貪打造運動風潮成功！有第二屆任務難度一定要提高

但也因為這個活動，讓不只年輕人動起來，甚至連不運動的長輩也外出走路運動，確實利用人性蕭貪打造出全民運動風潮，話題性超高。

其次活動最大問題就是「任務太過簡單」，例如每天走路8000步、運動30分鐘等

像是有氧運動快走、慢速騎車等，每週至少要累積到150分鐘才能獲得更好的健康效益。

▲運動部「揮汗有禮」第一屆最大問題是在於「任務太過簡單」，很容易輕鬆就達標，如果有下一屆可能可以考慮把任務調高，例如變成每週運動要達到150分鐘等。（圖／翻攝500.gov.tw/）

運動部「揮汗有禮」活動日前才剛進入第二週就已經把300萬份50元抵用券、總值1.5億元的預算用光，不少民眾根本還沒領到半次活動就已經截止，讓許多人感到可惜，不少人也好奇：「揮汗有禮這麼有意義的運動預算這麼低，是不是又跟藍白擋預算有關？」結果不少台灣人尷尬表示真正的2個主因，第一個就是「任務太過簡單」，第二個則是「運動部恐怕是低估了台灣人蕭貪的個性」，引起廣大共鳴，紛紛希望有機會可以再辦第二屆，調整規則。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我蠻好奇的，運動部揮汗有禮這個活動進行到第二週完成後就沒有預算了，這跟藍白立委亂擋預算有關嗎？」貼文曝光後，就有不少網友紛紛回應、「這個活動就是透過獎勵機制鼓勵大家去運動，真的就是吃台灣人蕭貪程度，只是任務真的太過簡單了」、「這個活動真的要辦第二屆，任務一定要提高讓大家都去運動」、「利用蕭貪的個性達成鼓勵運動的目的，說真的這個活動發想者很厲害，也驗證兩週就發完超有料」、然而運動部在114年整體體育預算合計為178億元；115年預算其實是大幅成長至248億元，網友提到藍白立委擋預算的問題其實跟揮汗有禮2週就發完是沒有直接相關聯。運動部當初推出這個揮汗有禮的運動時，原本預計規劃的是14週的時長，主打最高可以領到700元，當時活動才剛開跑，就有不少人認為依照台灣人蕭貪的程度，肯定至少發不到幾週就會全部被領完，記者當時也認為大約就是3週到4週，沒想到2週就已經發完，但撇除掉運用人性蕭貪這塊，，其實如果說真的活動要讓大家真的認真運動起來，根據世界衛生組織（WHO）的專業建議，因此不少人也希望，如果還有第二屆任務難度應該要提高，不僅可以拉長活動週期讓更多人動起來，也讓運動更能維持身體健康，不會一日捕魚、三日曬網。