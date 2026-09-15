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台灣民眾又在日本犯案被逮！日本東京羽田機場海關近日破獲一起重大跨境毒品走私案，一名台灣女子涉嫌走私被稱為「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」（Etomidate）入境，遭警方當場逮捕。根據TBS與日本新聞網報導，遭到逮捕的是23歲台灣籍嫌犯呂香綾。她涉嫌於今年9月從馬來西亞走私約3公斤含有指定藥物「依托咪酯」的液體至羽田機場。該批「依托咪酯」被藏匿於威士忌酒瓶中並裝在行李箱內運輸，隨後被羽田海關人員在抽檢時查獲。面對警方調查，呂嫌否認犯行，並供稱自己是透過社群（SNS）應徵兼職，接獲委託工作，原本把威士忌交給了另一名對象，但後來被退回，對方便要求她帶去日本，強調自己只是負責協助將威士忌酒盒運送至日本，不知道內部含有毒品及管制藥物成分。警視廳表示，自去年5月將「依托咪酯」列為指定藥物以來，本次查獲的液態依托咪酯數量創下歷來最高紀錄。日本警方對女子說法持懷疑態度，正深入追查背後是否有跨境販毒集團主導。