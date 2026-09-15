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▲《我家的事》口述影像共融場映後活動大合照。（圖／雄影提供）

2026高雄電影節將於10月9日（五）至10月26日（一）登場，今年文化部與高雄電影節持續推動「口述影像共融場」，率先於13日在高雄內惟藝術中心先後放映陳玉勳作品《熱帶魚》以及潘客印執導的《我家的事》。導演陳玉勳親臨分享拍攝幕後，當時《熱帶魚》中用伍佰的歌〈墓仔埔也敢去〉，是因為喜歡歌曲中濃濃的台灣味，當時伍佰的歌還能免費使用，未料現在伍佰成為天王，現在若要再用，陳玉勳笑喊，「我用不起。」經典國片《熱帶魚》的口述影像版由國家電影及視聽文化中心製作，並共同主辦本場放映，播畢後現場響起熱烈掌聲，導演陳玉勳親臨分享拍攝幕後，感嘆電影上映至今已31年，片中的文英阿姨成為經典迷因梗圖，片中「巨蛇娘娘」令大家印象深刻，對於若今日重拍《熱帶魚》，是否有人能取代文英阿姨？陳玉勳直言「絕對找不到」，認為她的親切、可愛與接地氣無可取代，「她罵人這麼兇還會很讓人喜歡，這種人很少」。《熱帶魚》的音樂同樣成為經典，陳玉勳透露，因喜歡〈墓仔埔也敢去〉濃厚的台灣味與衝勁，便將歌曲放進電影；當時唱片公司水晶唱片推薦旗下歌手作品，他從卡帶中聽到還以本名「吳俊霖」發表作品的伍佰，便選用他的歌曲，沒想到多年後伍佰成為華語樂壇天王。陳玉勳笑說，當時使用伍佰歌曲幾乎不用支付版權費，後來拍《愛情來了》也再次合作，「有一次在頒獎典禮跟伍佰打招呼，他就說『導演謝謝你用我的歌』，當時其實不用錢，現在很貴，我用不起。」也直言《熱帶魚》如果是現在拍，可能要花到億才有辦法。另外，《我家的事》放映近滿座，導演潘客印及演員黃珮琪也親自來到現場與觀眾交流，潘客印坦言電影自去年上映後一路走到金馬獎，有一段時間其實非常不適應，今年刻意讓自己「淡忘《我家的事》」，希望能繼續往前走，但再次看見熟悉畫面，過往的回憶與情感也隨之湧回，坦言「眼眶濕了」。談及《我家的事》製作口述影像版本，潘客印透露，自己大學時便接觸口述影像概念，後來實際參與製作才發現，口述影像並非單純將畫面「說出來」，而是必須精準判斷哪些視覺資訊需要被保留下來，讓視障觀眾也能理解角色狀態與情緒。