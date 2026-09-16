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登入遠大售票系統會員 （若無帳號需先完成註冊及手機、電子郵件地址驗證）。 至「會員專區 → 個人資料 → 信用卡資訊」綁定指定信用卡，加快購票流程。 購買時須先輸入國泰世華CUBE信用卡前6碼卡號。 進入節目頁點選「立即購票」，選擇票種「國泰世華CUBE信用卡優先購票專區」，並選擇想購買的票價及張數（每位會員、每場限購4張）。 輸入每張票券對應入場人實名制資訊（姓名、證件等）。 使用國泰世華CUBE信用卡付款。 完成購票等待演唱會到來。

日本神級音樂團體YOASOBI將於明年1月9、10日在台北大巨蛋舉辦《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027 超惑星 “SUPER PLANET” IN TAIPEI》演唱會，第一波「國泰世華CUBE卡友優先購」將於今（16）日中午12點到18點開放2026年9月16日中午12點至18點，限時6小時需手持「已開卡完成」的國泰世華CUBE信用卡，在遠大系統刷卡搶票，一人限4張票，全場實名制。優先購票僅開放票價前三高票種6880元、6280元、5880元票區，限時限量限區，售完為止。