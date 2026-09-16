日本神級音樂團體YOASOBI將於明年1月9、10日在台北大巨蛋舉辦《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027 超惑星 “SUPER PLANET” IN TAIPEI》演唱會，第一波「國泰世華CUBE卡友優先購」將於今（16）日中午12點到18點開放「搶票」，僅開放6880元、6280元、5880元票區購買，若是沒搶到就只能等明日抽票了。

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YOASOBI大巨蛋搶票須知
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YOASOBI大巨蛋搶票方式

YOASOBI大巨蛋搶票日期

2026年9月16日中午12點至18點，限時6小時

YOASOBI大巨蛋搶票連結

遠大售票系統優先購票連結

YOASOBI大巨蛋搶票須知

需手持「已開卡完成」的國泰世華CUBE信用卡，在遠大系統刷卡搶票，一人限4張票，全場實名制。

YOASOBI大巨蛋搶票價位

優先購票僅開放票價前三高票種6880元、6280元、5880元票區，限時限量限區，售完為止。

YOASOBI大巨蛋搶票方式

  1. 登入遠大售票系統會員 （若無帳號需先完成註冊及手機、電子郵件地址驗證）。
  2. 至「會員專區 → 個人資料 → 信用卡資訊」綁定指定信用卡，加快購票流程。
  3. 購買時須先輸入國泰世華CUBE信用卡前6碼卡號。
  4. 進入節目頁點選「立即購票」，選擇票種「國泰世華CUBE信用卡優先購票專區」，並選擇想購買的票價及張數（每位會員、每場限購4張）。
  5. 輸入每張票券對應入場人實名制資訊（姓名、證件等）。
  6. 使用國泰世華CUBE信用卡付款。
  7. 完成購票等待演唱會到來。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...