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▲超商也能刷加密貨幣！萊爾富攜手MaiCoin Pay成首家支援加密貨幣支付超商。（圖／萊爾富提供）

進而兌換為咖啡、鮮食、日用品，推出四重卡友優惠，27元點數價值，就能兌換原價248元的抽取式衛 生紙。



▲全家、台新共築零售金融會員生態圈， 攜手推出全新「全家Richart聯名卡」。（圖／全家提供）



二、多元支付回饋：卡友於Richart Life App切換「Pay著刷」，並使用台新Pay綁定聯名卡支付，指定消費最高享3.8%台新Point回饋；使用My FamiPay或全盈+PAY綁卡並切換「天天刷」，單筆滿100元贈500 Fa點；使用實體卡或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay三大國際Pay則免切換，單筆滿100元贈300 Fa點，兩種Fa點回饋合計每月最高100,000點。



三、APP專屬優惠賣場：卡友開啟每日自動轉點，或當月兌換達200點台新點數，即可解鎖專屬賣場，並有多項好康優惠，例如以300 Fa點折抵1元換算，8000 Fa點相當於約27元點數價值，可兌換原價248元的抽取式衛生紙，等同以約1.1折點數價值入手。



四、卡友獨家加碼：卡友每月可享指定商品買一送一券；當期帳單於「全家」店舖消費累計滿1000元，可獲得1000 Fa點；全家店內消費加計符合活動規定的一般消費（僅適用0.3%回饋），累計滿3000元可獲得Fami!ce霜淇淋1支，滿6,000元再享Let’s Café中杯美式2杯（每月各限8000組）。





比特幣可以當現金用！支付方式推陳出新，萊爾富宣布，全台門市開放MaiCoin集團旗下加密貨幣支付服務MaiCoin Pay，成為全台首家支援加密貨幣支付的便利商店，且前3000名註冊數位資產買賣平台的，可獲得等值新台幣200元的獎勵金。全家則是推出全新「全家Richart聯名卡」，消費最高回饋20%，綁定指定支付最高享3.8%。萊爾富開放全台門市可使用MaiCoin集團旗下加密貨幣支付服務MaiCoin Pay，可使用比特幣、以太幣、USDT、USDC及MAX Token。此外，萊爾富進一步整合MaiCoin Pay與萊爾富Hi-Life VIP會員及電子發票載具功能，消費者完成綁定後，結帳時可透過MaiCoin Pay App單一QR Code操作，同時完成加密貨幣付款、會員權益累積及電子發票儲存，減少過往需要分別出示付款、會員及載具條碼的操作步驟，讓加密貨幣支付貼近日常消費習慣。為歡慶加密貨幣支付服務正式上線，萊爾富攜手MaiCoin Pay推出「3大回饋方案」，9月16日至12月8日止使用MaiCoin Pay至萊爾富門市消費，即可享有20%回饋，每期活動月總回饋上限為等值新臺幣100元的MAX Token。活動期間使用MaiCoin Pay至萊爾富門市消費，單筆發票金額滿50元（含）以上，即可獲得1個活動章，單筆交易不累贈，集滿指定章數即可兌換茶葉蛋、美式咖啡、紅牛能量飲料等限量好禮。首次接觸加密貨幣支付的消費者，從註冊開始就能享有專屬回饋，只要使用推薦碼「HILIFE」完成MaiCoin數位資產買賣平台註冊，並通過Lv.2身分驗證，前3,000名符合資格者即可獲得等值新臺幣200元的MAX Token獎勵。全家宣布攜手台新銀行深化點數合作，於9月15日起正式發行「全家Richart聯名卡」，可將台新點數轉換為「全家」Fa點，